PlayStation acquiert Savage Game Studios pour créer des jeux mobiles

La grande entreprise de jeux vidéo Play Station vient d’acheter le producteur SavageGameStudiosqui rejoindra la société dans PlayStation Studios Mobile Division, la nouvelle division qui sera responsable de la production de jeux mobiles. Herman Hultsresponsable des studios PlayStation, a rendu la nouvelle publique via un article officiel sur le blog PlayStation, expliquant ce que signifie cette nouvelle acquisition.

Selon Hulst, Savage est composé « d’une équipe de créatifs extrêmement talentueux avec de nombreuses années d’expérience dans la création de certains des jeux mobiles les plus populaires appréciés par les joueurs du monde entier ». Hulst a poursuivi en décrivant que le groupe avait été fondé dans le but « d’explorer sans crainte de nouvelles idées audacieuses », ce qui a fait de la société un partenaire idéal pour PlayStation alors qu’elle se développe sur le marché des jeux mobiles.

Créé par Michel Katkoff, Nadjim Ajir Oui Michel Mc Manus, la société Savage Game Studios a été fondée en 2020, avec pour mission de »créer des jeux d’action avec des histoires épiques pour favoriser des liens durables avec les joueurs du monde entier ». Lors de l’annonce de l’acquisition de la société, Katkoff a eu l’occasion d’exprimer ce que cela signifie pour eux de faire partie de la communauté PlayStation.

« Notre vision directrice était un espace créatif où l’expérimentation et la prise de risque n’étaient pas évitées avec prudence, mais adoptées avec enthousiasme », a expliqué Katkoff. Ils ont poursuivi en expliquant que « nous avons conclu cet accord parce que nous pensons que PlayStation Studios respecte notre vision de la meilleure façon de fonctionner et de réussir, et parce qu’ils n’ont pas non plus peur de prendre des risques ».

La division mobile de PlayStation Studios fonctionnera indépendamment de la division console de la société pour développer « des expériences mobiles innovantes basées sur des jeux PlayStation nouveaux et existants ». Il a également été souligné que l’expansion de PlayStation dans le jeu mobile ne diminuerait pas les autres objectifs de l’entreprise, y compris ses adresses IP solo et ses efforts pour proposer des titres sélectionnés comme »Spiderman de Marvel » au PC.