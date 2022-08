PlayStation achète un studio de jeux mobiles et ouvre la voie à un avenir triple A pour iOS et Android

Savage Game Studios sera intégré à la nouvelle équipe PlayStation Studios Mobile Division pour compléter l’arrivée de PlayStation sur iOS et Android avec de nouveaux titres AAA.

Beaucoup de déménagements dans l’industrie du jeu vidéoet c’est sûrement quelque chose de logique puisqu’en fin de compte c’est le seul dans le secteur des loisirs et du divertissement qui grandit inexorablementen partie à cause de la montée de jeu vidéo et les sports électroniques (qui prend la vedette et le tumulte médiatique) et aussi grâce aux téléphones portablesqui sans tant de bruit génèrent d’énormes sommes d’argent, en particulier dans les jeux occasionnels et les achats dans l’application.

Compte tenu de ces prémisses, il semblait tout à fait clair que la plupart des géants du monde joueur comme nintendo ou segaentre autres, finiraient également par entrer tôt ou tard dans les jeux mobiles pour partager leur part du gâteau juteuxbon avec ports de ses titres classiques ou même avec de nouveaux jeux spécialement conçus pour les interfaces tactiles.

nous étions en retard Sony et sa plateforme PlayStationque bien qu’ils aient toujours eu une relation amour-haine avec les smartphones, du moins leurs terminaux Xperia qui bénéficiaient d’applications exclusives et évidemment d’une meilleure intégration que quiconque avec la console de Minato, à ce jour il n’avait pas osé confirmer que oui, les jeux mobiles allaient arriver des PlayStation Studios continuer à innover et à diversifier ses produits.

En fait, en fait, Ce ne sera pas Sony mais Savage Game Studios qui sera aux commandes de ce débarquement de PlayStation sur iOS et Androidet c’est que l’équipe du talentueux développeur basé à Helsinki sera intégrée aux PlayStation Studios après que le rachat par Sony ait été confirmé ces derniers jours :

Merci, Hermen, et bonjour à toute la communauté PlayStation. En 2020, les co-fondateurs Nadjim Adjir et Michael McManus et moi avons fondé Savage Game Studios sur la base de notre vaste expérience dans le développement de jeux mobiles, et avons décroché plusieurs adresses IP très réussies. La vision qui nous a guidé est la création d’un espace créatif où l’expérimentation et la prise de risque sont encouragées et non évitées. Nous avons tous travaillé dans de grands studios, et bien que nous reconnaissions les avantages d’avoir beaucoup de ressources, nous voulions garder une petite équipe afin que nous puissions prendre nos propres décisions. Vous pensez peut-être : « Alors, pourquoi rejoignez-vous PlayStation Studios ? Nous avons conclu cet accord parce que nous pensons que l’équipe de direction de PlayStation Studios respecte notre idée de fonctionnement et de succès, et parce qu’elle n’a pas peur de prendre des risques. En dehors de cela, pouvoir accéder à l’incroyable pool d’adresses IP de PlayStation et profiter de l’aide qu’eux seuls peuvent offrir soulève la question « pourquoi pas? » Merci de nous recevoir de la part de tous les membres de Savage Game Studios. Nous sommes impatients de vous montrer sur quoi nous avons travaillé. Michail Katkoff, PDG et co-fondateur de Savage Game Studios

Tous les jeux PlayStation qu’on aimerait voir sur Android

L’idée, comme nous l’avons mentionné précédemment, est de diversifier davantage les activités de Sony PlayStation et gagner une part significative de l’énorme marché du jeu vidéo sur iOS et Androidoù d’autres acteurs majeurs tels que Nintendo, SEGA, Microsoft, Epic Games ou Tencent s’affrontent depuis des années.

Ils disent de Sony que Savage Game Studios est « une équipe idéale pour rejoindre PlayStation Studios » pour son ambition inlassable et pour avoir beaucoup de « talents créatifs » avec plus d’expérience dans le secteur, donc pour eux le choix était logique et acheter une nécessité.

Nous ne savons pas si bientôt nous pourrons voir des titres similaires à Gran Turismo ou God of War sur nos smartphonesmais dans la déclaration officielle, ils confirment que PlayStation Studios, avec l’aide de Savage, fera de son mieux pour offrir des jeux mobiles de la plus haute qualitépouvant ainsi atteindre un public plus large et permettant aux joueurs de profiter du vaste catalogue PlayStation sans avoir besoin d’une console PlayStation.

Non seulement cela, et pour nous faire avancer une pilule, ils donnent déjà un nom à la nouvelle division de jeux pour plates-formes mobiles, qui s’appellera Division mobile des studios PlayStationet ils nous ont aussi dit que ils travaillent sur un jeu d’action AAA et avec service en ligne Dont les détails seront fournis ultérieurement.

On attendra avec impatience ce débarquement tant attendu de PlayStation sur Android ! Ou non?

Top 58 des jeux Android gratuits à jouer en 2022

45secondes est un nouveau média, n’hésitez pas à partager notre article sur les réseaux sociaux afin de nous donner un solide coup de pouce. 🙂