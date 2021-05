PlayStation a confirmé sa participation au Summer Game Fest 2021

PlayStation est un partenaire officiel du Summer Game Fest de cette année, l’événement a confirmé. L’organisateur et animateur Geoff Keighley a annoncé que le Summer Game Fest 2021 débutera le 10 juin, avec une nouvelle et des annonces prometteuses « Premiere Showcase » (ainsi qu’une performance musicale de Weezer).

Ce n’est que deux jours avant que l’E3 2021 ne passe à la vitesse supérieure, le mois prochain devrait donc être assez chargé. Cela dit, nous vous suggérons de tempérer vos attentes pour le Summer Game Fest. Bien que des entreprises comme PlayStation, Ubisoft et Capcom ne soient pas partenaires, cela ne signifie pas nécessairement qu’elles auront d’énormes nouvelles à partager. Il est probablement beaucoup plus réaliste de s’attendre, par exemple, à une nouvelle bande-annonce de Ratchet & Clank: Rift Apart de Sony, plutôt qu’à la révélation d’un tout nouveau jeu PS5.

Il convient également de noter que des éditeurs tels qu’Ubisoft et EA organisent leurs propres événements cet été. Il est fort probable que toutes les grandes annonces seront enregistrées spécifiquement pour ces émissions.

Naturellement, nous couvrirons toutes les nouvelles pertinentes ici sur Push Square – mais regarderez-vous la vitrine d’ouverture du Summer Game Fest? Donnez un coup de pouce à Geoff dans la section commentaires ci-dessous.