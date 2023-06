PlayStation 6 : Activision n’obtient aucun détail de Sony

Il y a quelques semaines à peine, le Rachat d’Activision Blizzard par Microsoft sous certaines conditions approuvé par la Commission européenne. Si le projet réussit, il pourrait implications potentiellement profondes avoir sur les futurs jeux.

Le patron de Sony craint d’espionner la PlayStation 6

Dans le sillage des dernières nouvelles concernant le rachat à venir, Jim Ryan (PDG de SIE) a annoncé que Sony aucune information confidentielle sur ses projets pour la Playstation 6 ActivisionBlizzard va partager. Le groupe craint que des informations sensibles pourraient atteindre la concurrence.

Les informations proviennent d’un journal de fuite (par Stephen Totilo via Twitter) de la Federal Trade Commission (FTC). entre le régulateur et Microsoft Il y a actuellement un procès en cours parce que le La FTC n’est pas d’accord avec le projet d’acquisition d’Activision est.

« Nous ne pouvions tout simplement pas risquer qu’une entreprise détenue par un concurrent direct ait accès à ces informations », dit Ryan.

Afficher le contenu de Twitter Cliquez ici pour voir le contenu de Twitter.

En savoir plus dans le Protection des données de Twitter. Toujours afficher le contenu de Twitter

Impact possible sur les futurs jeux

De plus, Ryan soupçonne qu’Activision verrait plus d’incitation à le faire Optimiser l’activité Xbox et non celle d’Activision elle-même, ce qui impliquerait que Fonctionnalités moins prises en charge pour la PS6 devenir.

En raison des informations très sensibles sur la prochaine console, Sony ne donne pas de détails sur les fonctionnalités ou les kits de développement à Activision. Cela pourrait processus de développement pour les futurs jeux, comme Appel du devoir perturber considérablement.

Dans le pire des cas, ces titres populaires seraient alors pas du tout pour plus pour les systèmes Sony apparaître. De plus, l’accord pourrait donner un avantage à Microsoft en plus de temps pour optimiser de jeux pour la prochaine génération Xbox gagne.

Bien que la prochaine génération de consoles soit encore loin, il existe PlayStation 6 et le successeur de la Xbox Series X déjà en développement. Le La sortie prévue pour les deux consoles est 2028.

Le Pendant ce temps, le litige entre Microsoft et la FTC se poursuit et il reste à voir quelles implications potentielles cela aura pour les futurs jeux et consoles.