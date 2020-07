Playstation 5 : une fonction “activités” à la manière de Netflix ?

En mars de cette année, nous avons publié un reportage qui reflétait le désir de Sony de rapprocher l’expérience PlayStation de Netflix. Une expérience où, en appuyant sur un bouton, les joueurs pouvaient résumer le jeu qu’ils avaient laissé derrière eux, sans avoir à passer par un processus long et pénible de démarrage, menu, chargement, etc. Ce sera certainement l’une des façons de jouer au nom de l’accessibilité, et il semble que le premier pas puisse désormais être franchi avec la PS5.

Selon un aperçu de WRC 9 précédemment montré par le GR (via Gamingbolt) et repris par Gematsu, la console de nouvelle génération de Sony comprendra une nouvelle fonctionnalité appelée «Activités», décrite comme un raccourci vers des parties spécifiques des courses, directement depuis le menu de la console.

Une fonction disponible pour tous ?

Nous ne savons pas si l’option sera limitée aux zones préalablement désignées par le logiciel ou si nous pouvons être, en tant que joueurs, enregistrer la progression de n’importe quel jeu comme une “Activité”. Mais l’idée semble être clairement d’améliorer l’expérience d’interaction avec la console et ses jeux, ouvrant l’accès aux expériences de la manière la plus transparente et la plus rapide possible.

Selon Daniel Ahmad, un analyste bien connu du milieu, les activités fonctionnent grâce à une “intégration profonde entre le système d’exploitation PS5 et les jeux, pour améliorer l’expérience utilisateur”. Il termine en garantissant que nous connaîtrons bientôt plus de détails sur la fonctionnalité, peut-être durant la prochaine présentation Playstation et attendue vers le milieu du mois d’août.