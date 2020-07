Playstation 5 : un système d’accès direct nommé “Activités”

La possibilité de passer directement de l’interface utilisateur de la PlayStation 5 à un jeu instantané a apparemment reçu un nom : Activités. Cette fonction, déjà mentionnée par Mark Cerny dans une interview avec Wired l’année dernière, a été décrite plus en détail dans une présentation du futur jeu PS5 WRC 9.

En octobre 2019, une interview par Wired de Mark Cerny, l’architecte principal du système de la PS5, a révélé une fonction très intéressante pour la console qui ravirait sans doute des millions de joueurs frustrés par les longs temps de chargement et le fait de devoir se frayer un chemin à travers de nombreux menus de jeu inutiles. Voici ce que Cerny avait à dire sur cette fonction qui change littéralement le jeu :

“Les serveurs de jeux multijoueurs fourniront à la console l’ensemble des activités joignables en temps réel. Les jeux à un joueur fourniront des informations telles que les missions que vous pourriez faire et les récompenses que vous pourriez recevoir pour les avoir accomplies – et tous ces choix seront visibles dans l’interface utilisateur. En tant que joueur, vous n’avez qu’à vous lancer dans ce qui vous plaît.”

Le fait de disposer d’un SSD super rapide va certainement dans le sens de cette accessibilité accrue ; cependant, cette caractéristique semble avoir été oubliée ces derniers mois, alors que l’attention s’est surtout portée sur la conception, le statut de précommande et le prix de la console PS5. Une présentation récente de l’équipe à l’origine du jeu de course WRC 9 semble avoir accidentellement révélé le nom de la fonction comme “Activités”. En gros, la fonction “Activités” de la PlayStation 5 permet au joueur de se lancer directement dans une action de jeu particulière à partir de l’interface utilisateur de la PS5, donc instantanément dans une course cruciale ou un combat brutal selon le titre.

PlayStation 5 Instant Access System Will Be Called Activities https://t.co/xb7scvRM0p pic.twitter.com/AulBNoWoaU — Wccftech (@wccftechdotcom) July 28, 2020

Mark Cerny sur les activités

Le système d’activité a été introduit par Mark Cerny il y a quelques mois. Cela fonctionne pour les titres solo et multijoueur.

«Bien que le démarrage du jeu soit assez rapide, nous ne voulons pas que le joueur doive démarrer le jeu pour voir ce qui se passe. Les serveurs de jeux multijoueurs fournissent à la console une gamme d’activités connectables en temps réel. Les jeux solo fournissent des informations sur les missions que vous pouvez accomplir et les récompenses que vous obtenez pour les avoir accomplies – et toutes ces options sont affichées dans l’interface utilisateur. En tant que joueur, vous sautez juste là où vous voulez aller.

