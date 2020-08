Playstation 5 : support de la manette PS4 mais seulement pour les jeux PS4

Sony confirme aujourd’hui que son contrôleur PS4 actuel ne fonctionnera pas avec les jeux PS5. “Nous pensons que les jeux PS5 devraient tirer parti des nouvelles capacités et fonctionnalités que nous apportons à la plate-forme, notamment les caractéristiques de la manette sans fil DualSense”, déclare Sony dans une déclaration confirmant les plans de la société.

Sony affirme que les manettes DualShock 4 existantes et les manettes PS4 tierces officiellement autorisées “fonctionneront avec les jeux PS4 pris en charge”. Sony ne donne pas la liste de ses jeux pris en charge, mais la société confirme que les volants de course, les manettes d’arcade et les manettes de vol sous licence officielle fonctionneront avec les jeux PS5 et les jeux PS4 pris en charge. Les contrôleurs de mouvement PS Move existants de Sony et le contrôleur de visée PlayStation VR fonctionneront également avec les jeux PS VR supportés sur la PS5.

Une stratégie pour faire face à Microsoft

Ce changement signifie que les propriétaires de PS5 devront acheter des manettes supplémentaires pour jouer à des jeux PS5, tout comme les manettes PS3 ne fonctionnaient pas sur la PS4. Alors que les manettes Xbox 360 de Microsoft ne fonctionnaient pas sur la Xbox One, la société s’est engagée à prendre en charge les manettes Xbox One sur la prochaine console Xbox Series X.

PlayStation 4 controllers will work on PS5, but not with next-gen games https://t.co/vdaTGdWiCQ — Angry farmer (@UKGAMER808) August 4, 2020

Microsoft n’a apporté que des modifications mineures à son contrôleur Xbox Series X, ce qui donne à l’entreprise une plus grande liberté pour le matériel existant afin qu’il puisse fonctionner avec les futurs jeux. Sony, en revanche, a conçu sa manette PS5 DualSense autour de déclencheurs adaptatifs, d’un microphone intégré et d’une nouvelle technologie de retour haptique. Même le jeu PS5 fourni avec la console, Astro’s Playroom, ressemble à une vitrine pour les nouvelles fonctionnalités de DualSense.