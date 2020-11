PlayStation 5 sera accessible aux joueurs depuis la console PlayStation 4 via Remote Play

Tendance FP11 nov.2020 10:48:23 IST

Quelques jours avant le lancement de sa console de nouvelle génération, Sony a annoncé que la PlayStation 4 peut agir comme un écran distant pour PlayStation 5. Prenant à leur blog, PlayStation a informé que les joueurs pourront accéder à leur PS5 depuis un PC ou un appareil mobile via Remote Play de la même manière que PS4. Selon les fabricants, avec la PS5, les joueurs pourront également accéder à la PS5 depuis une console PS4 ou une autre PS5 via Remote Play. le blog va pour ajouter que PlayStation met à jour la fonction de lecture à distance de la PS4.

« Désormais, en plus de pouvoir accéder à votre PS4 depuis un PC ou un appareil mobile, votre PS4 peut également accéder à d’autres consoles via Remote Play, directement sur votre téléviseur. Cela inclut la possibilité de se connecter à votre PS5 et de diffuser un jeu PS5. sur votre PS4 pour que vous puissiez y jouer », dit-il.

En outre, le blog mentionne que la lecture à distance ajoutera la prise en charge de trois utilisateurs supplémentaires maximum pour rejoindre la session de lecture à distance, ce qui permet aux joueurs de profiter de jeux multijoueurs locaux via Remote Play.

Sony a également annoncé qu’avec la lecture à distance, on peut jouer à des jeux sur n’importe quel smartphone ou tablette Android fonctionnant sous Android 5.0 ou supérieur, ainsi que sur n’importe quel iPhone ou iPad exécutant iOS 12.1 ou supérieur et PC ou Mac compatible.

Selon le blog, PS5 gas a également étendu le concept de Parties en un espace de rencontre dédié pour le joueur et 99 de ses amis sur PS4, PS5 et la nouvelle application PlayStation pour les appareils mobiles.

Le blog a également révélé que plus de 99% des 4000 jeux disponibles sur PS4 seraient jouables sur PS5. En outre, certains jeux PS4 verront des vitesses de chargement accrues lorsqu’ils seront joués sur PS5 et tireront également parti de Game Boost.

