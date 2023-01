PlayStation 5 : mise à jour vers la version 6.5 avec prise en charge de DualSense Edge

Pour le Playstation 5 une nouvelle mise à jour a été publiée. En plus des améliorations de performances habituelles, l’accent est mis sur la prise en charge de la prochaine Contrôleur DualSense Edge.

Avec le dernier Mise à jour vers la version 6.5 Sony prépare tout pour la sortie de sa nouvelle manette Pro pour la PS 5. Au Les ventes débuteront le 26 janvier 2023 du DualSense Edge, probablement attendu avec impatience par de nombreux pro gamers.

Mise à jour requise pour l’utilisation de DualSense Edge

Environ toutes les fonctions du contrôleur et pour pouvoir le synchroniser avec la PlayStation 5 sans aucun problème, il est donc conseillé d’utiliser la console à la dernière version dès que possible mettre à jour.

Pour le grand public, la normale devrait Manette sans fil DualSense assez facilement pour jouer. Cependant, le SualSense Edge est livré avec toutes sortes de raffinements que les joueurs professionnels souhaitent depuis longtemps.

Que peut faire le DualSense Edge ?

Par exemple, la sensibilité des sticks, ainsi que la Ajuster la dynamique de déclenchement. Avec les deux ensembles de boutons arrière interchangeables, tout autre Entrée clé configurée sera.

D’ailleurs, ils peuvent Contrôlez les profils en fonction de votre style de jeu peuvent être créés et enregistrés dans des profils individuels afin de basculer entre eux pendant le jeu. Nous avons plus de spécifications et de coûts pour vous ce post résumé.

Plus d’informations sur la mise à jour

Comme déjà mentionné, en plus de prendre en charge le DualSense Edge aussi les performances de la PS 5 généralement amélioré. plus précise Malheureusement, les détails ne sont pas connusmais jouent également un rôle plutôt subordonné.

Pour télécharger et installer la mise à jour, le système doit avoir 1 Go d’espace de stockage gratuit caractéristique. Avec la connexion Internet appropriée, le processus ne prend pas longtemps, vous pouvez donc immédiatement poursuivre vos activités prévues.

Que prochaine grande mise à jour est prévu pour mars. Selon des rapports d’initiés, le La version 7.0 enfin aussi Discord Support. Ceci est particulièrement intéressant pour les jeux multijoueurs qui n’ont pas leur propre chat vocal.