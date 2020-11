Playstation 5 épuisé? Sony Commente Le Réapprovisionnement

Décrire la sortie de la Playstation 5 comme un désastre serait probablement toujours sympathique. Le jour de la sortie, il n’y avait guère de console à saisir et même ceux qui avaient précommandé étaient parfois laissés pour compte. Maintenant, Sony a promis des améliorations et la PS5 pourrait être de nouveau disponible avant Noël.

Après que le lancement de la Playstation 5 n’ait pas été particulièrement bien accueilli par les clients, le constructeur Sony a d’abord gardé le silence. La console a été complètement épuisée chez tous les détaillants depuis sa sortie, que ce soit avec un lecteur ou dans l’édition numérique. Seuls ceux qui étaient très rapides pouvaient se procurer une PS5 en précommande ou le 19 novembre. Dans notre rédaction également, une seule personne a pu sécuriser la console. Il est clair que plusieurs ont essayé. Maintenant, Sony s’est prononcé et promet de nouvelles consoles avant la fin de l’année.

La bonne nouvelle vient du compte Twitter officiel de Playstation. Le constructeur parle de son plus grand lancement de console de tous les temps. La demande est “sans précédent”, c’est pourquoi Sony a voulu s’assurer que les revendeurs recevraient de nouvelles consoles à vendre avant la fin de l’année.

Quand exactement y a-t-il un réapprovisionnement?

Malheureusement, le tweet ne révèle pas quand exactement vous pouvez acheter à nouveau une Playstation 5. Pour plus d’informations, attendez les annonces des revendeurs. Le message de Sony laisse donc ouvert la question de savoir si la PS5 sera de nouveau disponible à temps pour les affaires de Noël, ou si vous pourrez la commander à nouveau après ou peu de temps avant la grande fête.

La console est disponible sur Ebay, mais vous devez généralement vous attendre à un supplément de 100% ou plus. De plus, des revendeurs douteux apparaissent encore et encore qui proposent la console à des prix astronomiques. Nous vous conseillons: gardez vos mains dessus et soyez patient. Il vaut mieux attendre une bonne affaire – et d’ici là, la Playstation 4 fera de même.

Playstation 5 avec lecteur ou dans l’édition numérique

Incidemment, la Playstation 5 est disponible en deux versions. En plus du modèle standard avec lecteur Blu-Ray, il existe également la Playstation 5 Digital Edition. Cela n’a pas de fente pour disque, mais est également 100 euros moins cher. Si vous achetez vos films via Netflix et vos jeux via Playstation Plus et PSN-Shop, vous pouvez économiser un peu avec l’édition numérique.

Peut-être que vous faites partie des chanceux qui ont déjà une PS5 à la maison. Ensuite, bien sûr, la question se pose de savoir ce qui doit être joué. La plupart des titres PS4 peuvent également être joués sur la nouvelle console et, heureusement, les nouveaux jeux sont toujours disponibles chez de nombreux détaillants. Nous avons résumé la sélection pour vous ici.