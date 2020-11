PlayStation 5, de nombreux joueurs pourraient jouer à des versions de jeux PS4 (sans le savoir)

PlayStation 5 fera ses débuts en Italie aujourd’hui, mais déjà à partir du 12 novembre, la nouvelle console Sony est disponible dans de nombreuses autres régions du monde. Cependant, comme rapporté par Eurogamer, de nos jours, de nombreux utilisateurs joueraient involontairement aux derniers titres sur PlayStation 5, tels que Assassin’s Creed: Valhalla et Call of Duty: Black Ops Cold War, mais avec les performances de la PlayStation 4.

Dans le cas de Call of Duty: Guerre froide Black Ops, en achetant le package Cross-Gen ou Ultimate Edition numériquement sur le PlayStation Store, vous avez le jeu disponible pour PlayStation 4 et PlayStation 5. À ce stade, vous pouvez télécharger tout le contenu, ou vous pouvez sélectionner les modes individuels à partir de install (campagne unique, multijoueur, zombie), une solution souhaitée par Activision pour endiguer le problème de l’énorme espace requis par le jeu. Une fois que le contenu est démarré sur la nouvelle console, cependant, il démarre automatiquement dans la version PlayStation 4. La solution le problème vient directement de Activision, qui a publié un petit guide sur ses chaînes officielles. Sélectionnez simplement l’icône d’accueil pour accéder à l’élément « Lecture ». À ce stade, il est nécessaire d’appuyer sur les trois points pour ouvrir le menu PlayStation 5, et de sélectionner « PS5 | Full | Call of Duty: Black Ops Cold War ».

À propos Assassin’s Creed: Valhalla et plus généralement des titres intergénérationnels, le portail VG247 souligne que les icônes des jeux installés dans la nouvelle console Sony ne précisent pas la version du jeu lancée. Il faut donc fais attention pour comprendre que vous ne jouez pas aux performances de PlayStation 4. Pour résoudre, il semble que la solution proposée par Activision soit également valable pour les autres titres. La possibilité d’avoir deux éditions différentes du même jeu sur PlayStation 5 vient de sa rétrocompatibilité avec la console précédente. Fonctionnalité qui affecte également Xbox Série X | S, qui ont été affectés par d’autres problèmes, mais pas par celui-ci. Cela est dû à la nouvelle fonctionnalité «Smart Delivery» qui optimise automatiquement les différents titres intergénérationnels achetés.