Playstack donne la date du DLC Mortal Shell, le cycle vertueux

Le DLC Mortal Shell est maintenant disponible : l’extension Virtuous Cycle sera disponible pour toutes les plateformes à la mi-août.

Après presque un an d’attente, nous pouvons enfin partager le Date du DLC Mortal Shell. Le succès soulslike de 2020 aura une nouvelle opportunité de briller à nouveau parmi ses fans. En plus, bien sûr, avec la relance pour la nouvelle génération de consoles. Cela compte comme un supplément distinct pour les personnes intéressées par la mise à niveau.

Les informations proviennent directement de Playstack depuis la page du jeu sur Steam. L’extension officielle du jeu s’appelle The Virtuous Cycle. Il atteindra toutes les plateformes où le jeu de base est disponible le 18 août. PC, Xbox One, Xbox Series, PS4 et PS5 seront disponibles dès le premier jour.

Vous pouvez regarder la bande-annonce du DLC ci-dessous.

Des donjons et des roguelikes

Il y a trois ingrédients principaux qui parfumeront The Virtuous Cycle. Le principal sera le Dungeon Mode, un mode de jeu avec des éléments roguelike intégrés. Après chaque mort, les niveaux suivants sont générés aléatoirement et nous devrons sélectionner jusqu’à une centaine d’améliorations avec lesquelles nous pensons pouvoir obtenir la victoire.

De plus, pour ajouter du piquant au reste du titre, un nouveau personnage et une nouvelle arme seront inclus. Hadern, ancien professeur du protagoniste, sera inclus dans le répertoire des réceptacles sur lesquels prendre le contrôle. Il viendra avec un arbre de compétences exclusif et pourra être utilisé dans la campagne de base. La nouvelle arme sera l’Axatana, moitié hache, moitié double katana.

Mortal Shell raconte une histoire de défaites, de victoires, de cycles de vie et de mort. Tout est réuni pour créer l’un des lancements indépendants les plus célébrés de 2020, avec une relance ultérieure pour les nouvelles consoles de jeux sur le marché. L’extension ajoutera des heures de contenu à un titre complet.