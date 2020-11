Playmobil Mars Space Station réalise la vente cosmique du Black Friday

Cet ensemble de base Playmobil Mars est en vente pour 58,20 € sur Amazon, un incroyable 34% de réduction. Cela vous encouragera certainement à imaginer une distanciation sociale du reste de l’humanité, sur une autre planète. Les modules et activités inclus encourageront vos enfants (et peut-être vous-même) à participer à des aventures scientifiques que vous auriez sur la planète rouge. Agissez vite avant que la vente ne quitte la Terre!

Votre astronaute (ou robot, selon le cas) peut faire sa grande entrée dans la base de Mars en utilisant la rampe avant ou une trappe rotative sécurisée. L’aventure ne commence que là, car vous avez des options pour analyser des échantillons ou vous reposer pour votre prochain Marswalk.

Si quelques effets sonores ne vous dérangent pas pour aller avec la science, insérez simplement quelques piles AAA pour profiter des discussions radio, des bruits de fond de l’espace et de la propulsion par jet. La base est également livrée avec un laser au cas où vous voudriez éloigner des micrométéoroïdes menaçants (ou d’autres problèmes que vous pourriez rencontrer sur Mars.)

La meilleure offre Playmobil du jour Playmobil Station Spatiale Mars 79,99 € 52,80 € chez Amazon L’ensemble Playmobil Red Planet est à 34% de réduction et comprend plusieurs modules de base de Mars, des astronautes, de la robotique et tous les autres outils dont vous aurez besoin pour une mission spatiale.

L’ensemble complet comprend de nombreux accessoires pour jouer, avec deux astronautes, un robot, une station spatiale, un ordinateur, des outils, des vivres, des cristaux spatiaux, un télescope, un magnétoscope et bien plus encore. Vous aurez des moments heureux en ouvrant la boîte à coup sûr et en jouant avec les différentes figurines et fonctionnalités.

La station dispose également d’appareils de fitness et d’un toit amovible pour une flexibilité ultime, à la fois pour assembler vos astronautes dans leurs tâches et pour les maintenir en bonne santé.

Playmobil est un producteur vétéran de jouets sur le thème de l’espace, et cette base est un exemple spécial pour le Martien dans votre vie. L’ensemble encouragera l’intérêt pour les STEM (science, technologie, ingénierie et mathématiques), qui est toujours un gagnant pour les projets scolaires. Bonne exploration!

