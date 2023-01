Playmobil lance de nouvelles figurines Naruto pour ses 20 ans

A l’occasion du 20ème anniversaire de »Naruto », Playmobil viennent d’annoncer leurs nouveaux »chiffresNaruto Shippuden ». La collection de figurines a été annoncée pour la première fois en 2022, avec le premier ensemble contenant 12 figurines différentes inspirées de l’anime populaire.

Chacune de ces figurines sera vendue séparément, dans un lot avec des packs supplémentaires. Par exemple, la figurine Naruto est livrée avec un shuriken et un couteau kunai que la figurine peut tenir. Le prix de chacun sera de 7,99 dollars, soit environ 150 pesos mexicains.

Cela pourrait aussi vous intéresser : le créateur de Naruto laissera les fans choisir le protagoniste d’un nouveau manga

Le premier ensemble de figurines comprend le trio principal de l’anime, Naruto, Sasuke et Sakura, ainsi que leur professeur, Kakashi Hatake. Les autres personnages d’anime qui auront également leur propre personnage sont Iruka-sensei, Yamato, Tsunade et Shizune. Des membres de l’Akatsuki sont également disponibles, avec Kazuku, Hidan, Tobi et Kisame avec leur propre figurine.

Créé par Masashi Kishimotole manga naruto a été publié pour la première fois en septembre 1999, culminant avec son dernier chapitre en novembre 2014. Situé dans un monde où les humains exercent des pouvoirs fantastiques grâce à une force interne appelée chakra, l’histoire est centrée sur Naurto. Uzumaki, un garçon sans parents qui rêve de devenant le Hokage de sa ville natale.

Cela pourrait aussi vous intéresser : le créateur de Naruto redessine la première couverture de magazine manga

L’étude Pierrot a adapté le manga en une série animée de 220 épisodes, diffusant ses épisodes d’octobre 2002 à février 2007. Le même studio a ensuite publié « Naruto Shippuden », une adaptation de la seconde moitié du manga, diffusée de février 2007 à mars 2017.

Les nouvelles figurines Playmobil de »Naruto Shippuden » sont maintenant disponibles.