Playmobil a bientôt un jeu de jeu épique Star Trek USS Enterprise: rapport

Vous aurez besoin d’un plus grand coffre à jouets pour accueillir ce nouvel ensemble de jeu épique Playmobil USS Enterprise NCC-1701 qui vient d’être révélé dans toute sa splendeur geek cette semaine.

Playmobil est l’une des marques de jouets les plus anciennes et les plus emblématiques au monde, et ici, ils ont tout mis en œuvre pour proposer leur tout premier modèle « Star Trek » à destination de notre galaxie plus tard cette année. Les détails de l’ensemble proviennent de Trek Collective, qui a publié une série de

Cette version audacieuse de 499 € du vaisseau emblématique de science-fiction est de loin le plus grand et le plus luxueux des ensembles de jeu Playmobil produits dans l’histoire de l’entreprise. Il comprend tous les personnages classiques de TOS (The Original Series), deux salles intérieures, des lumières électroniques et des effets sonores contrôlés via une application pour smartphone, et de nombreux extras pour un marché de collectionneur sérieux, selon Trek Collective.

Mesurant 42 pouces de long et 18 pouces de large, Playmobil’s Enterprise comprend un support d’affichage robuste, ainsi que des fils accessoires pour la suspension au plafond pour un affichage plus formel. L’ensemble présente un magnifique vaisseau spatial inspiré de son apparence familière sur la série originale.

Les chiffres incluent le Dr Leonard « Bones » McCoy, l’enseigne Chekov, le lieutenant Uhura, le capitaine James T. Kirk, M. Spock, le lieutenant Sulu et l’ingénieur en chef Montgomery « Scott » Scotty. Tous sont équipés de phaseurs, de tricordeurs et de communicateurs, ainsi que d’un cristal de dilithium spécial pour l’ingénierie, de chaises de bridge et de plusieurs tribbles gênants !

La section principale de la soucoupe de l’Enterprise se soulève pour révéler un environnement de pont complet de style 1966 et le corps élégant du navire s’ouvre sur le côté pour exposer une salle d’ingénierie fonctionnelle. De plus, il y a aussi une plaque de dédicace surdimensionnée pour la présentation qui l’accompagne.

L’ensemble de jeu 70548 Star Trek USS Enterprise NCC-1701 de Playmobil est actuellement disponible en pré-commande sur Terre de divertissement avec une date de sortie prévue en septembre 2021.

