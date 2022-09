Playlist : c’est la série Netflix qui raconte l’origine de Spotify

Netflix

La plateforme de streaming musical a changé le système pour toujours et a été créée en Suède au début de 2006.

©NetflixLa liste de lecture.

De nos jours, les albums physiques sont presque exclusifs aux fans les plus fidèles des musiciens. Finies les hordes de jeunes qui se rassemblaient dans les magasins dédiés à la vente de disques et qui avaient pour habitude d’aller choisir la dernière parution de groupes comme aéroforgeron, jour vert ou tout ce qui leur plaisait. Avec l’explosion d’internet et des plateformes, cela a été oublié, d’abord grâce à Youtube et plus tard par la vulgarisation de Spotify.

L’histoire de Spotify a vu le jour en 2002, même si ce n’est qu’en avril 2006 qu’il est réellement devenu opérationnel. Il a été développé par un homme d’affaires suédois nommé daniel qui a vu ça en marge du piratage, quand tout le monde téléchargeait des discographies complètes avec des programmes comme le Kazaa, l’Ares ou l’eMule, il y avait quelque chose qui pouvait être fait pour reconquérir l’entreprise. C’est ainsi qu’il a développé ce service qui, dans les prochains jours, racontera son histoire à travers une mini-série de Netflix.

+À quoi ressemblera la mini-série Spotify ?

titré La liste de lecturela nouvelle minisérie de Spotify viendra au catalogue le N rouge en moins de trois semaines, le 13 octobre, pour raconter comment était l’origine de cette entreprise. D’après le synopsis de la série, la fiction racontera l’histoire de la « Jeune homme d’affaires suédois daniel et ses partenaires, qui ont révolutionné toute une industrie en offrant de la musique en streaming gratuite et légale dans le monde entier. Aux beaux jours du piratage, les poids lourds de l’industrie musicale luttaient contre le sort auquel ils devaient faire face..

Apparemment, le facteur politique et culturel fera également partie de l’histoire qui racontera La liste de lecture. « C’est une histoire sur la façon dont des convictions fortes, une volonté implacable, un accès et de grands rêves peuvent aider les petits entrepreneurs à défier le statu quo et à transformer notre façon d’écouter de la musique »indique dans sa description cette nouvelle production de Netflib.

daniel sera joué dans cette mini-série par Edvin Endre, qui est surtout connu pour le travail qu’il a fait en Suède. À côté de lui se trouveront des personnages tels que Ulf Stenberg comme Per Sundin, Joel Lützow comme Andreas Ehn, Gizem Erdogan comme Petra Hansson, Christian Hillborg comme Martin Lorentzon et Janice Kamya Kavander comme Bobbi T.. La liste de lecture était en charge de Per-Olav Sørensenà partir des scripts écrits par Christian Spurier.

45secondes est un nouveau média, n’hésitez pas à partager notre article sur les réseaux sociaux afin de nous donner un solide coup de pouce. 🙂