Playground Games Fable Lead Writer promu directeur narratif après avoir travaillé sur le contrôle

Et sur le prochain jeu Avatar de Massive Entertainment. Jeux d’aire de jeux L’employée Anna Megill a annoncé sa promotion sur son compte Twitter. Avant cela, elle a travaillé au studio pendant plus d’un an et demi en tant que scénariste principale et a participé au redémarrage de Fable.

Megill continuera d’être responsable du redémarrage du jeu de rôle d’action, mais maintenant dans un rôle plus responsable en tant que directeur narratif.

Avant de rejoindre Playground Games, Megill a travaillé chez Arkane sur Dishonored : Death of the Outsider, chez Remedy on Control et Massive Entertainment sur Avatar : Frontiers of Pandora, dont la sortie est prévue en 2022.

Fable a été annoncé à l’été 2020, et il n’y a eu qu’un teaser CG. Dans ce contexte, le réseau a commencé à signaler des problèmes de production du jeu, notamment dus au moteur.

En juin, le producteur du projet a commenté cela, ce qui a indirectement confirmé que le développement de Fable n’allait pas sans heurts.

Dans un post précédent, Fin mai, une information du podcast de Colteastwood, un blogueur bien connu dans le Xbox communauté, s’est répandue sur le réseau que les développeurs de Fable du studio Playground ont rencontré des problèmes en travaillant sur le jeu sur leur moteur ForzaTech.

Par conséquent, ils ont dû repenser la portée du jeu et abandonner certains des mécanismes qu’ils souhaitaient mettre en œuvre.

Les initiés vérifiés n’ont pas confirmé cette information, mais un jour plus tard, la productrice de Fable Amy Look a déclaré que revoir la portée du jeu est un processus de développement normal.

Cependant, les joueurs ont estimé que ce faisant, elle a indirectement confirmé que le Playground avait changé ses plans concernant ce à quoi ressemblerait la prochaine Fable.

Ce processus permet à l’équipe de se concentrer sur une vision de jeu claire qu’elle peut livrer à temps sans se tuer. Malheureusement, les jeux qui ne passent pas correctement par ce processus sont souvent mis de côté et le crunch de leur développeur.

En d’autres termes, Look a laissé entendre que les personnes peu familiarisées avec le développement de jeux pourraient mal comprendre les informations reçues et les présenter comme de mauvaises nouvelles concernant des problèmes de travail sur le jeu.