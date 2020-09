Playful lance deux DLC gratuits pour Super Lucky’s Tale sur Xbox

Nous avons récemment vu le lancement de New Super Lucky’s Tale, une version améliorée avec une mise au point du jeu original qui a été lancé exclusivement sur Xbox One et PC par Playfull Corp. Ce jeu de plate-forme particulier est un bon titre pour jouer en famille, et une option attrayante pour ceux qui aiment les jeux du genre.

La version originale, bien qu’elle n’ait pas les améliorations de la nouvelle version, est optimisée pour Xbox One X. Le problème est qu’avec le lancement de New Super Lucky’s Tale, cette version ne peut pas être achetée dans le magasin.

Contenu gratuit pour Super Lucky’s Tale

Mais si vous avez déjà le jeu, vous avez de la chance car le studio a publié deux contenus téléchargeables gratuits. Ce sont Gilly Island Extension et Trials for Guardian. Les deux DLC ne sont pas compatibles avec la nouvelle version, mais comme je l’ai dit, si vous avez déjà le jeu, vous pouvez y jouer gratuitement.

Extension de l’île Gilly

Bienvenue dans l’aventure! “Super Lucky’s Tale” revient avec un tout nouveau chapitre. Rejoignez Lucky lors de son voyage à la station balnéaire tropicale de «Gilly Island», où Lady Miaumelada a repris les célébrations et organisé la meilleure (ou plutôt la pire) fête de toutes.

Télécharger

Essais pour Guardian

Aujourd’hui, c’est la journée d’entraînement à Foxington! Lucky est de retour avec “Trials for Guardian”, un nouveau chapitre éblouissant pour Super Lucky’s Tale. Avec une distribution animée d’entraîneurs.

Télécharger

Je vous rappelle que vous pouvez lire notre analyse du jeu à partir de ce lien.