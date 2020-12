Playboi Carti’s Side Chick: Qui est Brandi Marion?

Playboi Carti, né Jordan Terrell Carter, a été accusé d’avoir vu Brandi Marion alors que sa petite amie Iggy Azalea était enceinte de leur fils.

Marion nie avoir été impliquée avec le rappeur alors qu’Iggy était enceinte, mais admet que les deux se sont revus depuis.

Le drame s’est intensifié quand Iggy a accusé son ex d’avoir sauté le premier Noël de leur fils afin de promouvoir son album.

Qui est la fille de Playboi Carti, Brandi Marion?

Voici tout ce que vous devez savoir sur la femme avec laquelle Playboi Carti a été impliquée.

Marion est plus jeune que Playboi Carti.

Né le 18 mai 1999, le joueur de 21 ans est plus jeune que Playboi Carti, 24 ans, et Iggy Azalea, 30 ans.

Marion est un Taureau, ce qui signifie qu’elle aime probablement sortir le soir, qu’elle est loyale et extrêmement têtue.

Marion est une influenceuse des médias sociaux.

La jeune femme de 21 ans est connue pour être un modèle de médias sociaux et compte 266000 abonnés sur Instagram, mais semble également active sur Facebook – son Instagram et Twitter sont tous deux actuellement privés.

Marion est actuellement à l’université.

Après avoir obtenu son diplôme d’études secondaires, la mannequin s’est dirigée vers la Georgia State University où elle se spécialise en économie d’entreprise au Robinson College of Business et devrait obtenir son diplôme en 2021.

Marion a eu des aventures professionnelles.

Selon son Linkedin, elle déclare qu’elle «s’intéresse à la gestion et au marketing des médias de divertissement».

Elle possédait également sa propre entreprise de 2018 à 2019 appelée Xquisite Official LLC.

On sait peu de choses sur la vie personnelle de Marion.

Marion a au moins trois sœurs et deux frères.

Une de ses sœurs a été présentée sur son compte Instagram.

On sait peu de choses sur le reste de sa famille, mais elle est née et a grandi en Géorgie.

D’après sa page Facebook, on dirait qu’elle est mariée à Jonathan Barlow; cependant, on ne sait pas s’ils sont dans une relation réelle ou s’il s’agit d’une blague entre amis.

Marion est sur YouTube.

Marion et une de ses sœurs ont partagé une chaîne YouTube appelée Brandi & Alecia en 2019, mais n’y ont pas posté depuis le 10 décembre 2019.

La chaîne montre les sœurs jouant à des jeux et préparant le dîner dans leurs vidéos.

Elle a également sa propre chaîne YouTube sous le nom de Brandi A. Marion. Elle a la chaîne YouTube depuis 2012 mais n’a posté qu’une seule vidéo le 14 août 2019.

Dans la vidéo, on la voit passer la journée avec deux de ses sœurs Chiara et Kayla, et deux de ses frères, Devon et Marcellus.

Alors qu’elle et ses frères et sœurs se rencontrent chez son père, il n’apparaît pas dans la vidéo. Il est également révélé que sa grand-mère vit avec son père, mais elle n’apparaît pas non plus dans la vidéo.

Les fans sont pleinement investis dans le drame entre Iggy Azalea, Playboi Carti et Brandi Marion.

Une vidéo d’Iggy Azalea hurlant après Marion alors que Marion est expulsée de la maison d’Iggy et de Plyaboi Carti circule en ligne.

Le 25 décembre, Marion a répondu aux allégations portées contre elle via son histoire Instagram, en disant: «Je ne suis pas un naufrageur, je ne serais jamais sciemment avec quelqu’un qui est dans une relation.

Le modèle a ensuite décrit comment les deux se sont rencontrés, terminant sa déclaration par: « C’est la vérité, prenez-le comme vous le ferez. »

Les fans se sont tournés vers Twitter pour partager leurs opinions sur le sujet, comme l’a écrit un fan de Twitter: «Brandi Marion a publié une vidéo entière sur son IG avec l’une des chansons de carti de 2019 et elle essayait de faire semblant de ne pas savoir qu’il avait un enfant? fille. chill w the act lol », tandis qu’un autre a dit:« Brandi Marion> Iggy Australia. »

On dirait que le drame entre ces gens ne se refroidit pas de sitôt.

