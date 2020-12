Playboi Carti recrute Kanye West pour « Go2DaMoon » de « Whole Lotta Red »

C’est la mise en place d’un week-end rempli de Whole Lotta Rouge réactions, et quelques heures seulement après que Playboi Carti ait partagé son album attendu, elles affluent déjà. Cela fait plus de deux ans que les fans ont entendu parler de cet album pour la première fois, et après une série de fuites et de revers, il est enfin arrivé. Bien que l’on puisse s’attendre à ce que Carti publie un album rempli de fonctionnalités, le rappeur a choisi de n’inclure que Kid Cudi, Future et Kanye West sur l’album de 24 pistes.

« Go2DaMoon » de Carti avec Kanye est, sans surprise, l’une des chansons dont on parle le plus sur Whole Lotta Rouge car les fans n’ont pas beaucoup entendu parler de M. West en dehors de ses sorties religieuses. « Go2DaMoon » ne dure pas longtemps car il se termine juste en moins de deux minutes, mais de nombreux fans sont simplement heureux d’entendre Ye balancer quelques mesures nostalgiques d’antan. Diffusez la collaboration produite par Carti et Yeezy avec Wheezy et dites-nous ce que vous en pensez.

Paroles de citations

Tout le monde porte un costume, vaporise un peu de parfum en plus

YEEZYs dans la salle de stockage, c’est le nom, font le boom du stock

Frappez le club avec au moins dix, vous dans un 500, c’est une Benz bon marché

Je promets à Playboi que nous sortirons la cassette avant le week-end

C’est fini, trop célèbre pour se faufiler

Wolverine dans une peau de mouton, je vais au plus profond