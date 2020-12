Playboi Carti partage la date de sortie de « Whole Lotta Red » et le lien de précommande

Précommandez « Whole Lotta Red » maintenant.

Les fans attendent depuis le début de l’année que Playboi Carti sort un nouvel album studio. Les rumeurs ont placé la date de dépôt plus tôt dans l’année au début, mais au fil des jours, les fans ont commencé à penser que le retard était long. L’espoir a de nouveau été ravivé ces dernières semaines depuis que Carti a frappé la vague promotionnelle sur les réseaux sociaux. Maintenant, enfin, les fans ont une date de sortie. Le rappeur s’est rendu sur les réseaux sociaux avec une annonce lundi soir (20 décembre). « AHhhhhhhhhhhhhhhh je t0LD U! I L0v3 u PRE 0RDeR NOW », a écrit Carti sur les réseaux sociaux. Whole Lotta Rouge tombera le jour de Noël, confirmant les spéculations. L’art que Carti a publié à côté de son annonce confirme la date et peut également être la couverture du projet. Carti a déjà confirmé que Future et Travis Scott figuraient sur l’album, avec des rumeurs liant également Kid Cudi au projet. Ces dernières semaines, Phora et Carti se sont tagués les promos d’albums de manière à vandaliser la concurrence. Les allers-retours ont contribué à créer un battage médiatique pour l’album de Carti, alors que la querelle hilarante commençait à devenir tendance. Êtes-vous enthousiasmé par le dernier projet de Carti? Assurez-vous de saisir une pré-commande ici.