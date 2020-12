Playboi Carti obtient une aide de Kid Cudi sur « Whole Lotta Red » Standout « M3tamorphosis »

Playboy Carti a passé un Noël mouvementé, principalement en raison de ses allers-retours sauvages avec bébé maman et collègue rappeur Iggy Azalea plus tôt et de la sortie de son nouvel album souvent retardé Whole Lotta Rouge le tout dans la même journée. Dans la lignée de ce dernier, l’un des morceaux les plus remarquables du LP qui mérite vraiment d’être souligné est sa collaboration Kid Cudi intitulée « M3tamorphosis ».



Image: Frazer Harrison /

La structure de la chanson est uniquement à des fins de présentation, Carti optant pour la répétitivité dans les paroles afin de faire ressortir encore plus l’instrument instrumental produit par F1lthy et Gab3. Cudi utilise ses bourdonnements de signature tout au long de la première moitié de la chanson avant d’entrer dans l’overdrive lyrique sur son couplet de clôture qui en fait un moment fort. C’est assez pour équilibrer un morceau avec Carti qui dit à peu près «Quand tu te sens comme ça, personne ne peut te dire de la merde» encore et encore dans le refrain.

Le clip vidéo qui l’accompagne est bien plus apprivoisé que ce à quoi vous vous attendez de la piste elle-même, ce qui était probablement dû à des problèmes liés au COVID qui ont entravé la production vidéo. Pourtant, voir deux des personnalités les plus électriques du hip-hop ensemble dans une vidéo pour une chanson encore plus éclectique est l’un des plus beaux cadeaux que nous aurions pu demander aujourd’hui. Même si tout ce qu’ils font dans la vidéo est de regarder, eh bien, tout un rouge.

Écoutez et regardez le clip officiel de « M3tamorphosis » par Playboi Carti avec Kid Cudi ci-dessous, et allez en streaming Whole Lotta Rouge (enfin!) sur toutes les plateformes de streaming musical:

Paroles de citations:

Obtenez un peu de soulagement (Hey), allumez la feuille

Appelez mon n *** comme, nous vivons nos rêves, hey

Dieu a mis la main sur moi, crois

Les rumeurs sont bon marché (Hey, hey), fais-le pour V

Tous ces jours où je ne pouvais pas manger

Brodie continue à regarder, je sais que je vais atteindre, atteindre, atteindre (atteindre)

Quand les Vamps montent sur la scène

Quand je fouette le X, je suis sur un streeeak gagnant

Steppin ‘next, vous n’avez jamais vu

Je me sens sale, en fuite, c’est un film