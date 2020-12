Playboi Carti et Kid Cudi Joyride The Tank

La frénésie de messages d’appréciation de Kid Cudi par Playboi Carti se poursuit alors qu’il partage quelques clichés de leur récente soirée entre garçons.

Avec la fièvre Playboi Carti atteignant un terrain de vacances, grâce à l’arrivée fortement spéculée de son anticipé Whole Lotta Rouge débarquant ce jour de Noël, nombre de ses fidèles fans ont étudié son fil de médias sociaux avec une précision académique. Pas étranger à l’adoption de l’imagerie cryptique, Carti n’a pas vraiment rendu service à ses disciples; en fait, la route vers Whole Lotta Rouge a été confus, rempli d’intrigues et carrément déroutant parfois. Paras Griffin / Cela a atteint un point où il a simplement salué Post Malone et Pharrell Williams comme une confirmation pure et simple de leur implication dans le projet. Les confirmations ultérieures de la présence de Kid Cudi étaient beaucoup plus directes, Carti déclarant carrément que l’homme de la lune «SERA DE CET ALBUM». De toute évidence, il semblerait que Carti et Cudi aient trouvé beaucoup de points communs, ayant apparemment eu assez – sans jeu de mots – rager l’autre soir. Quelques restes ont été partagés sur la page IG de Carti, avec une légende qui souligne davantage sa vénération pour Cudi; en fait, le Homme sur la lune III L’artiste a longtemps été cité parmi les artistes les plus influents de l’histoire récente, l’admiration de Carti servant d’exposition claire. À première vue, le couple a profité d’une séance de tabagisme avant, pendant ou après avoir piloté le tout nouveau réservoir de Carti – un réservoir qu’il a reçu de nul autre que Kanye West, qui apparaîtra également sur Whole Lotta Red. À ce stade, Carti est ce qu’il est, une voix vraiment originale et énigmatique de la nouvelle génération hip-hop. Bien que sa musique ne soit pas pour tout le monde, il est difficile de nier l’attrait qui entoure son image et sa musique, et il est probable que Whole Lotta Rouge ne fera que renforcer cette mystique quand elle sortira ce Noël.