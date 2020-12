Playboi Carti donne le monde avec « Whole Lotta Red » Ft. Kanye West, Kid Cudi et Future

Cet album est long à venir. Non, vos yeux et vos oreilles ne vous trompent pas – Playboi Carti a en fait sorti son projet très attendu, Whole Lotta Rouge. Il a annoncé la sortie de cet album pour la première fois en 2018 après la sortie de ses débuts, Mourir allumé. L’album souffrirait d’une série de fuites qui ont contribué à son retard, et certains fans avaient abandonné l’espoir que WLR n’atteindrait jamais les services de streaming.

Après des rumeurs et des indices selon lesquels l’album convoité de Carti arriverait le jour de Noël, il s’est finalement matérialisé. Le rappeur avait précédemment révélé que Kid Cudi ferait une apparition, mais d’autres fonctionnalités de l’album incluent Kanye West et Future, laissant une grande marge de manœuvre en solo à Carti sur l’album de 24 pistes. Whole Lotta Rouge arrive avec l’aimable autorisation d’Interscope et du label ASAP Rocky AWGE, alors diffusez le deuxième album studio de Playboi Carti et dites-nous ce que vous en pensez.

Tracklist

1. Fabriqué par Rockstar

2. Go2DaMoon avec Kanye West

3. Arrêtez de respirer

4. Beno!

5. JumpOutTheHouse

6. M3tamorphosis avec Kid Cudi

7. Slay3r

8. Pas de Sl33p

9. Nouveau réservoir

10. Teen X ft. Futur

11. Meh

12. Vamp Anthem

13. Nouveau N3on

14. Contrôle

15. Punk Monk

16. À ce moment-là

17. Roi Vamp

18. Lieu

19. Ciel

20. Plus de

21. ILoveUIHateU

22. Die4Guy

23. Ne pas jouer

24. F33l Lik3 Dyin