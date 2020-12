Playboi Carti demande aux fans quelles chansons devraient atterrir sur l’édition de luxe de « Whole Lotta Red »

Playboi Carti prend des recommandations quant aux chansons qui devraient avoir une place dans l’édition de luxe de « Whole Lotta Red ».

Playboi Carti a tease l'édition de luxe de son nouvel album, Whole Lotta Red, et demande aux fans leurs recommandations pour les chansons qui devraient figurer sur la tracklist du projet. Frazer Harrison / « TALk 2 me> WAT sOng. D0 uNeD oN DeLuxE >> ?????? » Carti a écrit sur Twitter, samedi. Whole Lotta Rouge a vu sa sortie très attendue le 25 décembre, mais malgré le battage médiatique, de nombreux fans ont trouvé l'album décevant. Carti subit également des réactions négatives après la sortie d'Iggy Azalea pour dire que le rappeur a raté Noël avec son fils: « Je ne déciderais jamais de faire quelque chose de mon plein gré qui signifierait rater un moment important avec mon fils et si vous le faites, vous êtes une poubelle », a-t-elle déclaré dans une série de tweets. « Dommage que vous ayez sorti un album mais que vous ne puissiez même pas venir à Noël avec votre propre fils. Imaginez ne pas voler votre famille à Noël mais vous avez la fille que vous avez trompée toute ma grossesse à votre soirée d'album et comme par magie moi et ma mon fils ne peut plus venir pour Noël? TRASH. Et j'allais le garder mignon et te laisser vivre mais non, pas après que je viens de jeter un œil à cette merde insignifiante. TRIFLING! « Check-out Whole Lotta Red ici.