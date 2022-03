Play-Doh aura un nouveau film d’animation en développement

Il semble que Hasbro prévoit de continuer avec des films basés sur ses marques de jouets les plus populaires, car selon des rapports récents, la société ferait un nouveau film pour le cinéma basé sur »Pâte à modeler », l’argile colorée bien connue qui donne aux enfants une liberté créative. Le projet animé sera produit par Jon M Chu avec un scénario du nominé aux oscars Emily V Gordon.

Chu et Gordon ont montré leur enthousiasme pour le projet en disant: « L’équipe espère offrir au public une histoire malléable, malléable et iconique sur l’importance de l’imagination. » lance johnson et Jane Lee supervisera le film par l’intermédiaire de la société de production de Chu, Electric Somewhere, tandis que Jillian Share, Chanel Vidal et Steven Holster ils superviseront le projet pour eOne. Gordon servira également de producteur exécutif.

» Play-Doh » est sorti pour la première fois au milieu des années 1950, faisant de l’argile l’un des jouets d’artisanat numéro 1. Le produit est maintenant vendu dans plus de 80 pays à travers le monde.

Hasbro a acquis la société de production eOne en 2019, et pour cette raison, la société a accéléré la production d’une liste de projets basés sur ses marques de jouets au cinéma et à la télévision. Cela inclut » Donjons & Dragons » de primordialqui sortira l’année prochaine le 3 mars 2023. D’autres franchises notables qui recevront un traitement cinématographique seront les jeux de société » Ouija », » Clue » et » Mouse Catcher ».

de la bande »La grande aventure LEGO », plusieurs studios ont choisi d’apporter au monde du cinéma certains des jouets d’enfance les plus emblématiques de beaucoup. Bien que l’idée d’une bande « Play-Doh » puisse sembler folle, être un film d’animation a beaucoup de potentiel en raison de la liberté de création qu’offre un produit aussi malléable que l’argile.

On ne sait toujours pas quel sera le style d’animation ou quelle intrigue « Play-Doh » prendra, car il en est à un stade très précoce de développement.