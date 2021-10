Play At Home génère plus de 60 millions de téléchargements sur PS5, PS4

L’une des rares lumières vives au plus fort de la pandémie était le programme Play At Home de Sony, qui l’a vu offrir Uncharted: The Nathan Drake Collection and Journey lors du premier verrouillage, puis une tonne de titres plus tôt cette année. Il s’agissait de jeux gratuits, sans engagement, sans abonnement ni achat requis. (Tout ce dont vous aviez besoin était un Boutique PS compte et une PS5 ou PS4 pour jouer aux jeux.)

C’est quelque chose que le patron de PlayStation, Jim Ryan, est fier que la société ait pu offrir, et il espère que cela a aidé les fans à traverser la pandémie: «Comme tout le monde était aux prises avec le premier verrouillage, nous avons pensé que ce serait une bonne chose de faire, et étaient très heureux de la réaction. Ensuite, nous avons traversé Noël et recommencé le verrouillage et c’était un peu misérable, alors nous avons pensé que ce serait une bonne chose à reprendre. Nous avons donc recommencé sur une période de plusieurs mois et plus de 60 millions de jeux ont été téléchargés dans le cadre de cela.

C’est un nombre absolument colossal de téléchargements, et cela soulève la question : Play At Home reviendra-t-il pour un troisième versement l’année prochaine ? « Nous verrons comment le monde évolue. Si le verrouillage, Dieu nous en préserve, mais si cela devait se poursuivre jusqu’en 2022 et au-delà, qui sait, nous pourrions avoir l’impression de devoir recommencer pour notre communauté. »