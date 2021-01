PlatinumGames rejette les allégations d’abandon du Japon par la PS5

Il y a eu une conversation intense, ces derniers temps, concernant le statut de PlayStation au Japon. Les statistiques de ventes montrent que, aligné sur le lancement, la PlayStation 5 fonctionne moins bien que la Nintendo Wii U – bien que la console soit épuisée dans le monde entier. Certains pensent que les petites expéditions de matériel signalent un manque d’intérêt de la part du géant japonais pour son territoire d’origine, et ce sentiment a été aggravé par une vague de départs très médiatisés de son équipe de développement de Japan Studio.

Le patron de PlatinumGames, Atsushi Inaba, ressent cependant différemment: «Pour être honnête, nous ne le ressentons pas beaucoup, ou du moins je n’en ai pas encore ressenti l’impact moi-même», a-t-il déclaré à VGC. «Cela étant dit, je comprends que l’industrie des consoles au Japon n’est plus ce qu’elle était et que lorsque cela se produira, les priorités de ces grands fabricants de consoles changeront, et cela me paraît parfaitement logique.»

Il a poursuivi: «Je ne sais pas si c’est une opinion qui existe, et je n’ai aucun investissement personnel, mais ce n’est pas parce que PlayStation vient du Japon qu’elle doit se concentrer sur le marché japonais. Je ne ressens pas ça. En même temps, je ne pense pas que ce soit américain non plus: je pense que c’est international et n’appartient vraiment à aucun pays. C’est ce que je ressens en tant que développeur. »

Cependant, dans la même interview, Hideki Kamiya, designer de Devil May Cry, a souligné la décision de Sony de rompre avec les commandes par défaut de la PS5 comme un signe que les choses pourraient changer en interne: «Ma fierté n’est pas blessée en tant que Japonais – c’est juste plus que il y a deux camps qui avaient deux façons de faire les choses, et je pense qu’ils se sont penchés à courte vue dans un sens. Je ne comprends pas le raisonnement derrière cela.

Il a ajouté: «C’est juste un peu de manque de respect envers les cultures de jeu qui existent depuis des décennies maintenant dans le cadre de la vie de tant de gens. J’ai l’impression que la PS5 a perturbé cela et je ne sais pas si cela avait du sens. »

Mais Kamiya a conclu qu’il ne prévoyait pas «de fuir Sony du japonais [game] fabricants du tout ». Il a déclaré: « Il est si difficile d’obtenir une PS5 en ce moment que je pense que nous n’avons pas encore suffisamment de données précises sur la façon dont elle se comportera finalement au Japon. » Malheureusement, des ruptures de stock sont attendues jusqu’à la fin de l’année, selon AMD.