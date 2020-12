Platinum End: Une nouvelle œuvre des fabricants de Death Note reçoit une adaptation d’anime

Dans le cadre de cette année Événements Jump Festa de l’éditeur japonais Shueisha n’est pas venu Dragon Ball Super-Fans à leurs frais, mais aussi amis de la Menace de mort-Franchise ou ses créateurs. Leur travail de manga le plus récent appelé « Fin Platine » comme le rapporte Game Rant, en recevra bientôt un Adaptation d’anime.

Une première vidéo teaser pour la prochaine série animée et un visuel associé peuvent être vus ci-dessous dans l’article.

After Death Note: L’anime Platinum End commence à l’automne 2021

L’adaptation d’anime « Platinum End » récemment annoncée est en cours de création en Studio Signal.MD (« Atom: The Beginning ») et devrait être en Automne 2021 commencer à la télévision japonaise. La série est créée sous le Réalisé par Hideya Takahashi («JoJo’s Bizarre Adventure: Golden Wind»), soutenu par Masanori Ikeda («Blue Remains») en tant que réalisateur de CGI.

Teaser de l’anime « Platinum End » (© 2015 Takeshi Obata, Tsugumi Ohba / Shueisha Inc.)

le Conception de personnages en attendant vient de la plume de Koji Odate (« Votre nom. – Hier, aujourd’hui et pour toujours »). Shinichi Inotsume («PERSONA 5 the Animation») contribue à la composition de la série et Takatoshi Hamano (« Witchblade ») s’occupe de la conception sonore.

« Platinum End » a commencé en Novembre 2015 en tant que projet commun de Menace de mort-Duos Takeshi Obata et Tsugumi Ohba. Obata dirigé à nouveau comme avec ses œuvres précédentes la peinture à, pendant Ohba l’histoire a écrit. Jusqu’à présent, la maison d’édition Shueisha a publié un total de 13 volumes pour la série Manga.

Visuel « Platinum End » (© 2015 Takeshi Obata, Tsugumi Ohba / Shueisha Inc.)

Au centre de l’histoire se trouve l’élève du collège Mirai. Après que ses parents ont été tués dans un accident de voiture, il emménage avec son oncle et sa tante, mais le trouve insupportable pour eux. Après son dernier jour de collège, il décide de se suicider et saute d’un toit de gratte-ciel vers le bas.

À la toute dernière seconde, cependant, il le sauve Ange Nasse et équipez-le de Pouvoirs surnaturels en dehors. Elle lui dit que tout le monde mérite une chance de bonheur, c’est pourquoi il devrait recommencer sa vie avec ses nouvelles compétences avoir du sens pour donner.

Si l’anime « Platinum End » arrive aussi à l’automne En Allemagne sera exposée, par exemple dans le cadre d’une diffusion simultanée pas encore corrigé.

