« Platinum End » prépare son arrivée anticipée dans l’anime

« Death Note » est l’une des franchises d’anime les plus acclamées dont l’Occident a eu le plaisir d’avoir une distribution officielle, il n’est donc pas surprenant que « Platinum End », une adaptation de l’une des créations de l’équipe créative derrière de Light L’histoire de Yagami, c’est une première tellement attendue.

Le manga de l’auteur inconnu Tsugumi Ohba (qui jusqu’à présent n’a pas fait d’apparitions publiques révélant son visage) parle d’un jeune adolescent qui doit faire face à une lourde responsabilité d’être l’un des candidats pour être le nouveau dieu, un concept risqué, mais cela dans le manga a réussi à captiver des millions de lecteurs à travers le monde.

Parce qu’Oba et son collaborateur Takeshi Obata n’ont pas discuté de la possibilité de ramener le monde de « Death Note » après le « one shot » sorti en 2020, les deux créatifs ont préparé l’arrivée de leur travail particulier d’action et de mystère pour enfin avoir son propre adaptation animée.

A travers son compte Twitter officiel, Anime TV a présenté la première affiche promotionnelle de « Platinum End », tandis que Viz media a proposé à ceux qui ne connaissent pas le manga une description officielle de cette production : « Alors que vos camarades de classe fêtent leur diplôme d’études secondaires, Mirai troublée est plongée dans les ténèbres. Mais son combat ne fait que commencer lorsqu’il reçoit un salut d’en haut sous la forme d’un ange. »

Maintenant, Mirai est plongé contre 12 autres humains choisis dans une bataille dans laquelle le vainqueur sera le prochain dieu du monde. Mirai a un ange à sa charge, mais elle devra se transformer en diable pour survivre.

« Platinum End » présente Hideya Takahashi (Jojo’s Bizarre Adventure: Golden Wind) en tant que directeur d’animation sous la production de Signal.MD avec Koji Odate (No Game, No Life) en charge de la conception des personnages et Shinichi Inotsume (PERSON 5 The Animation) en tant que le scénariste principal. Le projet devrait sortir fin 2021.