Platino Awards 2023 : quand sont-ils, où et à quelle heure les voir

Récompenses Platine

Nous vous expliquons comment regarder les Platino Awards 2023 d’Espagne et d’Amérique latine.

©Getty ImagesLali Espósito a assisté à l’édition 2022 des Platino Awards

Les Trophées Platine 2023 ils sont sur le point de se produire et nous vous disons comment et où voir le festival qui récompense le meilleur du cinéma ibéro-américainqui célèbre cette année sa dixième édition, qui se tiendra depuis Madrid, en Espagne.

Les Platino Awards auront lieu depuis le Palais Municipal IFEMA et pour cette édition, Caroline Gaitan, Omar Chaparro et la paix vega sera chargé de diriger la cérémonie tandis que Sebastián Yatra sera l’un des artistes qui se produiront sur scène.

+ Platinum Awards : quand, à quelle heure, où et comment les voir EN DIRECT

La soirée de remise des prix peut être vue en direct, depuis l’Espagne, via RTVE ce samedi 22 avril Et si vous êtes en Amérique Latinevous pouvez suivre la cérémonie via TNT, à la télévision et via le service de streaming HBO Max.

Selon HBO Max, les Platino Awards 2023 peuvent être vus ce samedi 22 avril, à partir de 12h00 (heure du Mexique), 13h00 m, de Colombie et 15h00 M, d’Argentine.

L’édition 2023 des Platino Awards a nominé des films et des séries de 12 pays, comme l’Argentine, l’Espagne, la Colombie, le Mexique et le Chili. La catégorie du meilleur film ibéro-américain est en compétition avec alcarras, Argentine, 1985, As des bêtes et Bardo, fausse chronique de quelques vérités.

45secondes est un nouveau média, n’hésitez pas à partager notre article sur les réseaux sociaux afin de nous donner un solide coup de pouce. ?