in

streaming

Il existe un titre incontournable qui figure parmi les films en streaming les plus visionnés aujourd’hui. Découvrez ce que c’est



Plateforme de répétition : Ce film est parmi les plus vus sur Paramount+ et Disney+

Dans un panorama plein d’options dans les plates-formes de streamingil y a des titres qui se répètent dans différents catalogues, comme c’est le cas de « Spider-Man: dans le Spider-Verse »une production disponible à la fois en Disney+ comme dans Paramount+.

Ce film a retenu l’attention du public, puisque selon le site Patrouille Flixest dans le top 10 des productions les plus regardées tant en Paramount+ comme dans Disney+ en ce moment.

Dans le classement de Paramount+occupe la quatrième place, après « Ma moitié », « Top Gun : Maverick » et « Transformers : le dernier chevalier ». pendant ce temps à Disney+est sur le podium, à la troisième place, juste derrière « Avatar : la voie de l’eau » et « Ant-Man et la Guêpe : Quantumania ».

« Spider-Man: dans le Spider-Verse » présente l’histoire de milles morales, un jeune homme de Brooklyn qui acquiert des capacités spéciales après avoir été mordu par une araignée. Vous devrez affronter pivot centralqui cherche à créer un collisionneur pour ramener sa famille, ce qui ouvre les portes vers d’autres univers.

+Quand est sorti Beyond the Spider Verse

Dans le prochain épisode « Spider-Man : Au-delà du Spider-Verse »nous verrons milles morales face à une version maléfique de lui-même, avec l’aide de Peter B.Parker, Gwen Stacy et d’autres personnages de homme araignée qui l’a accompagné dans le premier film. La première de cette suite passionnante est prévue pour le 29 mars de l’année prochaine.

45secondes est un nouveau média, n’hésitez pas à partager notre article sur les réseaux sociaux afin de nous donner un solide coup de pouce. ?