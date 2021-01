Planter du bois pour éviter d’abattre des arbres: un laboratoire du MIT parvient à le produire sans terre ni soleil

«Si nous voulons une table, peut-être devrions-nous être en mesure de faire pousser une table», déclare Luis Fernando Velásquez-García, ingénieur en mécanique au MIT. Pour faire une table, la chose habituelle est qu’un arbre est planté en premier et plus tard, il a du talent pour obtenir le bois que nous allons façonner. Mais cette équipe du MIT a une autre idée.

Un groupe de chercheurs a réalisé faire pousser des fibres équivalentes au bois dans un laboratoire, sans avoir besoin de sol ou de lumière solaire. Un projet qui est encore loin de pouvoir faire pousser directement un objet en bois comme une table, mais qui ouvre la porte à une sorte d’impression 3D avec des cellules végétales dans des moules.

Un processus bien plus direct que la nature

La méthode d’équipe consiste en extraire les cellules végétales kinia et les cultiver dans « un milieu de croissance liquide pour métaboliser et proliférer ». Ils ont ensuite été transférés sur un gel et « accordés », comme décrit par l’un des auteurs. Au total, le projet de culture du bois est considérablement plus rapide que la méthode traditionnelle, où la nature prend des décennies.

L’idée est similaire à celle de la viande cultivée en laboratoire, mais au lieu de produire du poulet, un biomatériau équivalent au bois est produit.

« La façon dont nous nous approvisionnons en ces matériaux n’a pas changé depuis des siècles et est très inefficace», Explique Velásquez-García. « C’est une réelle opportunité d’éviter toute cette inefficacité. »

La recherche a été publiée dans le «Journal of Cleaner Production». Ashley Beckwith, auteur principal du projet, explique que l’inspiration lui est venue dans une ferme, en examinant l’agriculture, les engrais et l’importance des saisons et du temps.

«La question est de savoir si la technologie peut évoluer et être compétitive en termes économiques ou de cycle de vie», explique David Stern, biologiste végétal et président du Boyce Thompson Institute. Pour le moment, l’expérience en est à ses débuts et toujours doit travailler pour mieux contrôler le niveau d’hormones et le pH pour donner les propriétés appropriées au biomatériau final. Velásquez-García explique qu’ils ne savent pas s’ils pourront réaliser un processus équivalent avec des plantes autres que le cinia.

Le matériel végétal cultivé en laboratoire est à un stade encore plus précoce que la viande de culture, mais son potentiel est énorme.

