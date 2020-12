Plante, pourquoi et pourquoi je te veux dans la pandémie

Chacun de nous prend soin des plantes différemment à la maison. On va bien? Ou faites-vous partie de l’énorme groupe de personnes qui ont décidé d’acheter plus de plantes dans cette quarantaine juste pour avoir plus à faire? Vous n’avez sûrement pas encore traversé toutes les saisons avec eux et ne savez pas qu’ils ont besoin de soins particuliers en été.

Certaines espèces peuvent devenir déshydratées ou étouffées et plus sensibles aux ravageurs. Pour éviter que cela ne se produise, en les maintenant en bonne santé à tout moment, nous avons séparé quelques conseils de base pour préserver les plantes de la chaleur maintenant. Check-out!

Le bon moment pour arroser

Saviez-vous qu’il y a un bon moment pour arroser les plantes à la chaleur? En effet, si vous partez faire la tâche alors que le soleil est très fort, ils finiront par «cuisiner» à ce moment-là. L’idéal est de réserver les périodes du matin ou de fin d’après-midi, en évitant les problèmes. Un autre conseil clé est de le faire progressivement, après tout, vous ne voulez pas que la plante absorbe toute l’eau à la fois et garde le sol sec plus tard, non? La suggestion est d’arroser la plante lentement ou même d’investir dans un arroseur.

Oeil (ou doigt) sur l’hydratation

La mode de cultiver des plantes à l’intérieur est récente, mais le truc de «l’empreinte digitale» existe depuis un certain temps. La technique n’est rien de plus que, littéralement, mettre les doigts sur le sol pour identifier ses besoins à ce moment-là. En règle générale, s’il est sec, cela signifie que la plante a déjà absorbé toute l’eau et a besoin d’un nouvel arrosage. Sinon, vous devez répéter le test dans les prochains jours. Pariez sur cette vieille astuce jusqu’à ce que vous connaissiez l’intervalle idéal entre l’arrosage de chaque plante à la chaleur. Être attentif aux signaux émis par vos plantes, ainsi qu’au changement de couleur ou d’apparence, est essentiel pour les maintenir en vie et en bonne santé en été.

N’oubliez pas les feuilles

Non seulement la terre a besoin d’une attention particulière pendant les jours les plus chauds, n’est-ce pas? L’astuce est de ne pas oublier les feuilles au moment de l’hydratation. Pour vous assurer qu’ils reçoivent toute l’eau dont ils ont besoin, vous pouvez également pulvériser directement sur la surface. Cela fait toute la différence!

Il est temps de fertiliser

L’été est considéré comme le meilleur moment de l’année pour fertiliser les plantes, car c’est à cette saison que les nutriments du sol sont métabolisés et absorbés rapidement. Alors, profitez des journées chaudes pour renouveler l’engrais et enlever la terre sèche des pots ou du jardin.

Méfiez-vous des parasites

Les pratiques pour éviter les champignons et les bactéries doivent être redoublées pendant les journées chaudes, car les ravageurs profitent de la chaleur et de l’humidité pour s’installer dans les plantes. Pour les émerveiller, privilégiez les méthodes naturelles, moins agressives pour la santé des plantes et l’environnement; comme l’application de cannelle en poudre sur le sol, par exemple.

Déplacer le plan d’étage

Chaque plante a besoin de recevoir une certaine quantité de lumière solaire par jour. Il s’avère qu’avec le changement de saison, la position du soleil change également, affectant l’éclairage des plantes. Alors, pour qu’ils ne restent pas trop longtemps dans l’obscurité ou sous un fort soleil, l’astuce est de les déplacer dans un autre coin de la maison, si possible, toujours en suivant les recommandations de soins pour chaque espèce.

Plantes les plus recommandées

Personne ne va rénover tout le stock de plantes de la maison ou faire pousser un nouveau jardin juste à cause du changement de saison, non? Pourtant, si vous songez à acheter de nouveaux pots en ce moment et que vous voulez savoir lesquels sont ceux qui aiment la chaleur, donc ne vous inquiétez pas, il existe des espèces plus appropriées … Succulentes, broméliacées, zamia, cactus, noisettes, norantea, orchidée papillon , entre autres. Prendre plaisir!