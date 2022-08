Plans pour le week-end : 1 série Netflix et 1 série Prime Video à ne pas manquer

diffusion

Amazon Prime Video et Netflix ont les meilleures options pour le week-end. Vous ne savez pas quoi voir ? Ce sont les deux séries idéales.

©IMDBNouvelles d’un enlèvement sur Amazon Prime Video

Les plateformes de streaming sont devenues les préférées des fans lors du choix d’un plan de week-end. Eh bien, la vérité est que beaucoup décident de rester à la maison et, pour cela, il n’y a rien de mieux qu’un bon film ou une bonne série à apprécier pendant les moments d’os. Tel est ainsi Netflix Oui Amazon Prime Vidéo ils ont trouvé les productions parfaites dont profiter lorsque les créations que l’on voit sont terminées.

Même s’ils sont compétitifs Netflix Oui Amazon Prime Vidéo Ils ont quelque chose en commun : ce sont eux qui ont le contenu le plus varié. Eh bien, en eux, il y a des films ou des séries de toutes sortes de genres et qui sont selon les goûts et les préférences de chaque utilisateur. C’est que, s’il y a quelque chose que les deux plateformes gèrent bien, c’est le fait qu’elles choisissent les longs métrages et les fictions en fonction de ce que leurs spectateurs préfèrent.

Cependant, si vous ne savez pas quoi regarder, puisque Amazon Prime Vidéo Oui Netflix Ils ont une si vaste bibliothèque, de spoilers Nous avons les meilleures options pour ces plans de week-end tranquilles. Rencontre-les.

+ Que regarder sur Netflix et Amazon Prime Video ce week-end :

Netflix :

Dans les plans du week-end des gens qui choisissent Netflixil ne peut pas être absent nouvelles hauteurs. Cette fiction, d’une seule saison de huit épisodes, a une durée exacte de 48 minutes au total et est parfaite à regarder en deux jours. De plus, son histoire et son intrigue captivante sont dignes d’applaudissements.

Synopsis du spoiler : Michi, propriétaire d’un appartement spectaculaire et d’un emploi bien rémunéré en tant que consultant, mène une belle vie à Zurich. Mais, un jour, il reçoit un coup de fil qui va bouleverser sa vie : son père s’est suicidé laissant sa ferme lourdement endettée. Ainsi, pour le bien de sa famille, Michi doit retourner auprès de sa mère et de ses frères et sœurs pour décider de l’avenir du domaine et d’une offre lucrative qu’elle reçoit.

Première vidéo :

En revanche, ceux qui choisissent Première vidéo comme plate-forme pour ce week-end, la série parfaite est nouvelle d’un enlèvement. Cette bande a une seule saison de six épisodes, qui capture un grand drame colombien qui ne cesse de provoquer la fureur. En fait, il est parmi les plus regardés en Amérique latine.

Synopsis du spoiler : Maruja Pachón et Beatriz Villamizar, l’épouse et la sœur du membre du Congrès Alberto Villamizar, sont kidnappées par les extradables. Compte tenu de cela, la police lance une recherche pour trouver les ravisseurs où Alberto se joint pour sauver sa famille. Mais, en attendant, le fait que le gouvernement lutte contre le trafic de drogue avec des lois d’extradition ne les aide pas du tout.

45secondes est un nouveau média, n’hésitez pas à partager notre article sur les réseaux sociaux afin de nous donner un solide coup de pouce. 🙂