Plans en place pour Ratchet & Clank: Rift Apart News

Ratchet & Clank: Rift Apart sort dans environ deux mois et… Eh bien, les fans commencent à s’inquiéter. Ça a été un longue depuis la dernière fois que nous avons jeté un coup d’œil au jeu de plateforme mascotte, et certains commencent à spéculer qu’un retard pourrait être sur les cartes. Ce n’est pas vrai, selon Insomniac Games – tout est bien dans les coulisses, et il y a des «plans en place» pour une mise à jour prochainement.

Le développeur, comme il a tendance à le faire, répondait à certaines préoccupations dans sa Twitter mentionne: «Nous savons que vous êtes impatient d’avoir plus de nouvelles et il y a des plans en place en ce moment pour cela. Vous serez satisfait de ce que nous avons à partager, accrochez-vous simplement. »

Bien que la stratégie de PlayStation n’ait pas toujours été d’attendre si longtemps, elle est généralement passée à des cycles de battage médiatique beaucoup plus courts pour ses versions de première partie ces derniers temps; Marvel’s Spider-Man: Miles Morales, Demon’s Souls et même Destruction AllStars avaient tous des calendriers de marketing minuscules par rapport aux franchises précédentes. Que ce soit un changement de stratégie ou une conséquence du coronavirus n’est pas clair.

Quoi qu’il en soit, il semble que nous en apprendrons beaucoup plus sur Ratchet & Clank: Rift Apart bientôt. D’accord, ce n’est pas vraiment une nouvelle bouleversante – mais cela devrait aider à apaiser certaines inquiétudes!