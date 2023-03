Planète préhistorique renouvelée pour la saison 2 sur Apple TV+

Apple TV+ reste dans le business des dinosaures. La plateforme de streaming vient d’annoncer que la série acclamée Planète préhistorique a été officiellement renouvelée pour la saison 2. La saison 2 sera racontée par Sir David Attenborough avec une partition originale de Hans Zimmer. La deuxième saison de cinq épisodes débutera le 22 mai 2023.





« La première saison primée de Planète préhistorique a ramené les dinosaures à la vie d’une manière que le public mondial n’avait jamais vue auparavant », a déclaré le directeur créatif d’Apple TV + Europe, Jay Hunt, dans un communiqué. « En collaboration avec le brillant Jon Favreau et nos fantastiques partenaires de la BBC, nous sommes ravis que les téléspectateurs aient à nouveau l’opportunité d’être immergés dans notre monde tel qu’il était il y a 66 millions d’années et de découvrir des créatures encore plus étranges et merveilleuses. »

La série remonte à des millions d’années pour imaginer la planète lorsqu’elle était habitée par des dinosaures. Des images impressionnantes et très détaillées associées à la narration et à la musique permettent aux téléspectateurs de voir un monde tel qu’il aurait pu être à l’époque. La série utilise les dernières technologies de pointe pour plonger dans l’ère préhistorique avec des effets visuels photoréalistes animés à l’aide des effets visuels de MPC (Le roi Lion, Le livre de la jungle) et l’art conceptuel de Jellyfish Pictures (Le livre de Boba Fett, Esprit : Indompté).





Les dinosaures continueront de parcourir la Terre (sur Apple TV+)

La première saison très appréciée a certainement aidé Planète préhistorique avec son renouvellement de saison. La saison 1 a décroché un rare score parfait de 100% chez Rotten Tomatoes, et son score d’audience est presque aussi élevé à 94%. Les autres distinctions de l’émission incluent les honneurs aux Television Critics Association Awards, aux Visual Effects Society Awards, aux Annie Awards, aux Hollywood Music in Media Awards et aux Cinema Eye Honors Awards.

Le synopsis officiel de la saison 2 de Planète préhistorique est comme suit:

La saison 2 de Prehistoric Planet continue de donner vie à l’histoire de la Terre comme jamais auparavant alors que la série présente de nouveaux dinosaures, de nouveaux habitats et de nouvelles découvertes scientifiques tout en emmenant les téléspectateurs à travers le monde dans une aventure épique de cinq nuits. Avec de nouveaux dinosaures comme le Tarchia, l’un des plus grands Ankylosauri, des favoris des fans comme le Tyrannosaurus rex, et bien d’autres, Prehistoric Planet revient avec une toute nouvelle saison de merveilles préhistoriques.

Vous pouvez diffuser la première saison de Planète préhistorique sur AppleTV+. La saison 2 n’a pas encore de date de diffusion.