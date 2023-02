Plane Sequel, Ship, verra le retour de Mike Colter pour plus d’action White-Knuckle

Une suite du film d’action à succès du mois dernier, Avion, a maintenant été confirmé. Bien que la suite échangera le ciel contre la mer, comme Mike Colter revient en tant que meurtrier incompris Louis Gaspare dans Bateauqui reprendra peu de temps après les événements de Avion et suivez le légionnaire après avoir « disparu dans les jungles de l’île de Jolo ».





« Après une confrontation à haut indice d’octane avec la milice locale sur les rives de Jolo, Gaspare parvient à réquisitionner un bateau de pêche et à s’échapper des Philippines », lit une description du projet par Variety. « Mais il n’est pas encore tiré d’affaire : le cirque médiatique entourant le vol 119 a rehaussé son profil public, faisant de lui le sujet d’une chasse à l’homme internationale. Espérant rester sous le radar et s’éloigner de son dernier emplacement connu, Gaspare saute à bord d’un cargo en Asie de l’Est à destination de l’Afrique du Sud. Mais alors qu’il s’installe pour un long voyage, le passager clandestin découvre que le navire océanique transporte plus que des marchandises – il est également utilisé comme ferry pour un réseau de trafic d’êtres humains.

Bien sûr, comme le montre Avion, le code moral fort de Gaspare ne lui permettra pas d’ignorer simplement de tels problèmes, le fugitif utilisant une fois de plus ses compétences particulières pour s’assurer que justice est rendue. Unissant ses forces avec le deuxième homme du navire et un passager aux compétences militaires similaires, « Gaspare se lance dans une mission pour abattre le capitaine corrompu du navire, assurer la sécurité de ses passagers innocents et libérer ses captifs. »

On ne sait pas encore si Gerard Butler reviendra pour plus d’action blanche dans Bateau. La suite verra les producteurs MadRiver Pictures, Di Bonaventura Pictures et G-BASE Productions revenir pour plus, avec Avion le réalisateur Jean-François Richet à bord en tant que producteur exécutif.





L’avion a été un coup critique pour Gerard Butler et Mike Colter

Porte des Lions

Dirigé par Assaut sur l’enceinte 13 Jean-François Richet et écrit par Charles Cumming et JP Davis, Avion suit Gerard Butler en tant que pilote Brodie Torrance, qui sauve ses passagers d’un coup de foudre en effectuant un atterrissage risqué sur une île déchirée par la guerre – seulement pour découvrir que survivre à l’atterrissage n’était que le début. Lorsque la plupart des passagers sont pris en otage par de dangereux rebelles, la seule personne sur qui Torrance peut compter pour obtenir de l’aide est Louis Gaspare, joué par Mike Colter, un meurtrier accusé qui était transporté par le FBI. Afin de sauver les passagers, Torrance aura besoin de l’aide de Gaspare et apprendra que Gaspare a plus à offrir qu’il n’y paraît.

Avion stars comme Daniella Pineda (Dominion du monde jurassique), Yoson An (Mulane), Rémi Adeleke (Transformers : le dernier chevalier), Haleigh Hekking (Action Royale), Lilly Krug (Chaque bouffée que tu respires), Joey Slotnick (La liste noire), Olivier Trevena (Pendant que nous dormons), et le nouveau venu Kelly Gale, aux côtés de Butler et Colter, et a été un grand succès depuis son arrivée dans les salles le mois dernier.

Avion est maintenant l’un des plus grands succès critiques du héros d’action Gerard Butler. Le film a un taux d’approbation de 77% sur Rotten Tomatoes, Julian Roman de 45secondes.fr concluant que « Gerard Butler règne sur le ciel dans un thriller d’action tendu et implacable ».

Il n’est pas étonnant que le studio essaie maintenant de lancer une franchise à l’arrière de Avion. Fabrication sur Bateau devrait commencer plus tard cette année. Êtes-vous ravi de voir Colter revenir pour plus?