Plaintes de fiabilité. Une compagnie de taxi poursuit Tesla pour 1,3 million d’euros

Une société de taxis néerlandaise a décidé de poursuivre le constructeur américain de véhicules électriques Tesla, en raison de ce qu’elle prétend être la mauvaise fiabilité des modèles du constructeur et, principalement, pour l’assistance terrible qu’il fournit aux clients. Raisons pour lesquelles vous avez décidé de saisir le tribunal pour réclamer une indemnité de 1,3 million d’euros.

La plainte contre Tesla a été déposée par Bios Group, l’une des sociétés de taxi qui travaille avec des véhicules de la marque fondée par Elon Musk, à l’aéroport d’Amsterdam, aux Pays-Bas, et qui, en octobre 2014, a acquis un total de 167 unités Model S, pour une valeur d’environ 5,7 millions d’euros.

Selon le quotidien économique néerlandais Het Financieele Dagblad, la société de taxis se plaint d’innombrables problèmes non résolus, qui auront commencé à apparaître peu après l’acquisition des véhicules. Et qui passent par des portes qui ne s’ouvrent pas ou ne se ferment pas correctement, des odomètres qui ne fonctionnent pas avec précision, en plus de plusieurs autres problèmes.

En fait, accentuant le mécontentement du groupe Bios, le fait que la société néerlandaise ait opté pour Tesla, comme moyen d’accéder à certains avantages de l’État, attribués aux entreprises qui opèrent avec des véhicules à zéro émission, se pose. Quelque chose auquel la compagnie de taxi n’a pas accès, notamment en raison de problèmes avec les odomètres, car le soutien est accordé en fonction du nombre de kilomètres parcourus.

LIRE TROP

Tesla. Les prix des modèles S et X augmentent en Europe

Même pas l’échange résolu

Admettant la possibilité que les unités en question souffrent de problèmes de jeunesse – rappelons que l’achat a eu lieu en 2014, soit deux ans après le début de sa production -, le Groupe Bios aura même accepté, en 2017, de remplacer 64 des unités qu’elle exploitait, pour 70 Model X. Cette situation a entraîné un surcoût de 7,9 millions d’euros, portant l’investissement de la société néerlandaise dans les véhicules Tesla à 13,6 millions.

Cependant, et à la malchance de la compagnie de taxi, le Model X a également fini par avoir des problèmes – plus précisément, 75 enregistrements d’anomalies en 2018, 60 en 2019. Pour aggraver les choses, la compagnie de taxi aura été informée par Tesla, après avoir signalé les situations, qui non seulement avaient la capacité de réparer seulement deux véhicules à la fois, mais une grande partie des problèmes étaient dus à l’utilisation intensive de voitures, en tant que taxis.

Tesla modèle X

Selon le directeur général du groupe Bios, René Van der Veer, il sera devenu courant pour l’entreprise d’avoir deux ou plusieurs véhicules endommagés, une situation qui les obligeait à être immobilisés dans un garage sans générer aucun bénéfice. Ceci, en même temps qu’il fallait continuer à payer les salaires des chauffeurs, ainsi que les assurances et toutes les responsabilités annexes.

Des pertes qui, garantit la compagnie de taxi néerlandaise, s’élèvent au total à environ 1,3 million d’euros, ce qui est précisément le montant que le groupe Bios demande à Tesla, dans l’action qu’il a intentée.

Audi et Mercedes «promettent» d’être la solution

Cependant, bien que l’affaire se poursuive devant les tribunaux, la société a déjà commencé à rechercher de nouvelles solutions, ayant même décidé d’ajouter cinq unités Audi e-tron à sa flotte. Car, dit van der Veer, «au moins chez Audi, ils répondront à notre téléphone si nous avons des problèmes». Révélant également que, chaque fois qu’un problème plus grave survient, par exemple dans une Mercedes, la marque elle-même se charge d’envoyer des ingénieurs de Stuttgart.

Audi e-tron

Il est rappelé que ce n’est pas le premier cas signalé de manque de fiabilité des modèles Tesla, avec des consultants renommés tels que JD Power ou Consumer Reports attribuant, même à la marque Palo Alto, les dernières positions, dans les classements respectifs sur la fiabilité des marques automobiles.

Dans le même temps et pour ne citer que quelques exemples plus récents, le cas du propriétaire d’un Model X, qui, sur Twitter, rapportait le fait que sa voiture était censée avoir un bras de suspension, avec seulement une semaine d’utilisation. Ou, encore, un autre utilisateur, qui a perdu son toit de manière inattendue en conduisant sur l’autoroute.

45secondes est un nouveau média, n’hésitez pas à partager notre article sur les réseaux sociaux afin de nous donner un solide coup de pouce. 🙂