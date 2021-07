Placez les micros à différents endroits clés

Syncwire Verre Trempé iPhone 11 Pro/X/XS -【Lot de 3】 Vitre Protection Écran 5.8" pour iPhone X/XS/11 Pro [Incassable, sans Bulles, 3D-Touch, Facile à Installer, Dureté 9H ] Film protège Écran

Conception avec bords d'ouverture : le protecteur d'écran Syncwire est conçu pour être plus petit que l'écran actuel pour éviter les bulles et les pelures sur les bords. Il est compatible avec la plupart des coques de téléphone. **Compatible uniquement avec iPhone 11 Pro/XS/X Protection avancée : le film de protection renforcé Syncwire est deux fois plus résistant que le verre non trempé. Le protecteur d'écran d'une dureté supérieure à 9H protège votre écran des clés, des pièces de monnaie ou même des couteaux dans votre poche. Offre une meilleure protection contre les chutes. 【Expérience de fonctionnement fluide】 - 99,9 % de transparence et de toucher sensible vous offrent une expérience de fonctionnement lisse. Il prend en charge Haptic Touch. Le verre est revêtu d'une couche hydrophobe et oléophobe transparente qui protège contre la transpiration et les résidus de graisse laissés par les traces de doigts, pour garder votre écran impeccable. 【Installation facile & sans bulles】 - Installation facile en une seule pression. Sans poussière, sans traces de doigts, sans bulles. Le film protecteur Syncwire élimine automatiquement les bulles d'air lors de la connexion à l'écran. Lisez les instructions d'installation simples avant l'installation ou regardez la vidéo d'instructions (français non garanti). Contenu de la livraison : le paquet contient un cadre d'affichage, 3 protections d'écran, 3 chiffons humides, 3 autocollants anti-poussière, 1 chiffon en microfibre et 2 absorbeurs de poussière. En cas de problème, veuillez nous contacter.