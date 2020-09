Places 13 et 19 à l’entraînement: Vettel met la Ferrari dans le mur

Par rapport à la semaine précédente, Ferrari fait un pas en avant lors du match à domicile à Monza. Ce n’est pas grand, cependant, et cela n’inspire pas non plus beaucoup de courage. Sebastian Vettel atterrit avec sa voiture à côté de la piste, tandis que Lewis Hamilton semble intouchable.

Lewis Hamilton court également loin de la compétition lors du match à domicile de Ferrari à Monza. Le champion du monde de Formule 1 a signé le meilleur temps de la journée devant son coéquipier Mercedes Valtteri Bottas. Le troisième derrière les deux flèches d’argent était Lando Norris de McLaren après la deuxième séance en Italie. Sebastian Vettel n’a pas dépassé la douzième place après une rotation tardive de sa dernière apparition à Monza en tant que pilote Ferrari. Dans la phase finale de l’entraînement, il a même heurté une barricade avec l’arrière, mais a pu se retirer à nouveau avec son SF1000 après une inspection aux stands. Son rival stable Charles Leclerc n’était que neuvième.

Vettel n’avait déjà terminé la première séance de la journée que comme l’avant-dernière. Seul le pilote canadien des coulisses Nicholas Latifi de Williams a été plus lent. Leclerc, qui a célébré son triomphe à Monza l’année dernière, n’a initialement réalisé que le onzième temps le plus rapide sur la piste à grande vitesse en Italie. “La voiture est si difficile à conduire”, se plaignait le Monegasse. “Tourner une vis et tout change est un vœu pieux”, avait dit Vettel à propos des progrès attendus.

Pour le quadruple champion du monde, les choses se sont un peu mieux passées dans la deuxième unité de la journée. Mais le joueur de 33 ans ne peut pas être satisfait. Après tout, les dommages causés à sa voiture après la vrille ne valaient pas la peine d’être mentionnés. Par rapport à la catastrophe d’il y a une semaine en Belgique, les pilotes de la Scuderia affichent même une légère tendance à la hausse – même si dixième (Leclerc) et 13e (Vettel) au classement général du jour ne laissent pas espérer une course satisfaisante.

Mercedes deux fois plus heureuse

Mercedes, en revanche, a à nouveau géré son programme avec facilité. “Nous avons été rapides sur un tour, mais la longue course était encore meilleure”, a déclaré le patron de l’équipe Toto Wolff après que Bottas ait signé le premier temps le plus rapide devant Hamilton. Mais ni l’interdiction de divers réglages du moteur pour les qualifications et les courses pour obtenir une puissance supplémentaire, ni les températures plus élevées en Lombardie, qui affectent les flèches d’argent dans le refroidissement et la gestion des pneus, ne semblent affecter Mercedes. “Notre voiture roule avec la chaleur”, a déclaré Wolff.

Dans le 999e Grand Prix Ferrari dimanche (15 h 10 / RTL, Sky et téléscripteur en direct sur ntv.de) Un pilote Mercedes sera donc probablement à nouveau devant. Hamilton est de toute façon le parcours traditionnel du parc royal de Monza. Il a gagné cinq fois ici – tout aussi souvent que le vainqueur du record Michael Schumacher. Il a pris la pole six fois – personne n’en a plus.

La confiance en soi du leader souverain de la Coupe du monde est également énorme, que ce soit avec ou sans le mode dit parti. “Nous continuons à travailler et à améliorer la situation dans laquelle nous nous trouvons”, a déclaré Hamilton assez impassible et, malgré l’interdiction de divers réglages du moteur, s’attendait à un “meilleur rythme de course”.