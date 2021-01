Placer des «œufs» à huit faces dans des nids: c’est ainsi que vous testez ce que les oiseaux acceptent dans leur refuge

En plus de leurs œufs bleuâtres frappants, les merles d’Amérique ont trouvé des objets de différentes formes dans leur nid. Certains plus longs, certains plats et certains pointus, avec des formes de dés jusqu’à huit faces. Tous avec la couleur bleue caractéristique, imitant les œufs de ce type d’oiseau. C’est la curieuse expérience publiée dans la Royal Society Open Science et dirigée par le professeur Mark Hauber, de l’Université de l’Illinois et expert en comportement animal.

L’objectif est d’essayer de comprendre comment les oiseaux décident de ce qui appartient à leur nid et quels objets ils considèrent comme déplacés et devraient jeter. Et bien que cela semble peu intuitif, il s’avère que les œufs rectangulaires étaient mieux acceptés que les autres «œufs» ovales et apparemment plus proche des vrais, selon ce que l’on attendrait de la logique humaine.

Mieux vaut un œuf rectangulaire que pas mince

Les œufs de différentes formes ont été imprimés en 3D et placés par l’équipe de Mark Hauber dans divers nids de merles américains, selon le New York Times. Le résultat de l’expérience a montré que les oiseaux retirés du nid plus tôt ces œufs qui étaient plus minces. Cependant, avec ces « œufs » rectangulaires ou multi-faces, ils étaient beaucoup plus prudents.

La logique de ces merles s’est avérée être différent de ce qui pourrait avoir du sens après ce que nous assimilons à un œuf. Il s’est avéré que ces animaux jetaient des œufs plus minces plus tôt, mais complètement ovales, que des objets non rectangulaires, mais dont le volume et l’épaisseur étaient plus similaires.

Il est assez courant que ces oiseaux trouvent des objets étrangers dans leurs nids. En fait, leurs nids servent de refuge aux grives, une autre espèce d’oiseau qui pond ses œufs dans les nids d’autres oiseaux. Précisément habitués à affronter les grives, ces merles étaient un bon candidat pour tester cette expérience, explique Hauber, qui a concentré ses recherches ces dernières années sur l’étude des oiseaux et de leur comportement autour des œufs.

La première série d’oeufs diminuait en épaisseur, tandis qu’une autre série devenait de plus en plus triangulaire. Tous ont été peints à l’identique, car le facteur spécifique d’épaisseur et de forme sphérique a voulu être étudié. Le résultat a été que les «œufs» qui faisaient 75% de la largeur habituelle ont été acceptés, mais que lorsque la largeur est tombée en dessous de 50%, ils étaient presque toujours jetés. En revanche, les objets pointus, à l’exception des plus extrêmes comme celui à huit faces, étaient largement acceptés.

Mark E. Hauber, professeur d’évolution, d’écologie et de comportement à l’Université de l’Illinois.

«Les merles ne savent pas quoi en faire, car ils n’ont jamais évolué pour y répondre», explique Hauber. Selon le chercheur, ces oiseaux peuvent considérer l’épaisseur comme un facteur important car les œufs de muguet sont beaucoup plus larges. Mais ils indiquent également une deuxième raison; Au lieu de risquer de jeter un de leurs propres œufs par erreur, ils préfèrent laisser reposer ceux qui sont d’épaisseur similaire.

Au-delà de la découverte des formes préférées de ces oiseaux, l’expérience veut aider à comprendre le fonctionnement de la reconnaissance des œufs dans le cerveau. « Tout comme les humains ont un centre de reconnaissance des visages dans le cerveau, les oiseaux ont un centre de reconnaissance des œufs dans le cerveau« explique Hauber. Cette fois, la meilleure façon d’étudier leur comportement a été de créer ces » œufs « bleutés imprimés en 3D, avec des formes que peu d’humains associeraient à un vrai œuf.

Via | New York Times