Pizza Express rince Eva Longoria après qu’elle l’ait qualifiée d’italienne préférée au monde

Jack Whitehall a tout révélé lors d’une conversation avec Jay Rayner sur le podcast du critique gastronomique, Jay Rayner est en train de déjeuner, où il a expliqué comment il a découvert l’italien préféré de Longoria lorsque le couple tournait une série comique de la BBC Déclin et Chute.

Whitehall a déclaré à Rayner: « Elle était géniale et est vraiment entrée dans l’esprit des choses mais n’a pas pu trouver un restaurant à la hauteur des normes de Beverley Hills à Cardiff.

« Jusqu’au jour où elle est venue se poser et elle a dit: »Oh mon Dieu, je l’ai trouvé. J’ai trouvé le petit italien le plus incroyable, j’y suis allé hier soir. Le propriétaire, je pense que c’est une entreprise familiale , il était si charmant et j’ai eu les meilleures pâtes que j’aie jamais mangées dans le monde. »