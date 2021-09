Pizza à la réglisse : premier aperçu du nouveau Paul Thomas Anderson

Ce matin, MGM nous a surpris avec le lancement de la première bande-annonce promotionnelle de « Licorice Pizza », le nouveau long métrage du réalisateur acclamé Paul Thomas Anderson, étant sa première sortie puisqu’en 2017, il a surpris les critiques spécialisés avec « Phantom Thread » , qui a marqué la retraite de l’acteur Daniel Day Lewis.

Avec « Licorice Pizza », dont le scénario a également été écrit par lui-même, Anderson s’est tourné vers un casting principal relativement inconnu, se démarquant des débuts d’acteur de Cooper Hoffman, fils du défunt acteur Philip Seymour Hoffman, qui partage l’écran avec Alana Haim , membre du groupe de rock indépendant Haim.

Paul Thomas Anderson a construit une histoire se déroulant dans la vallée de San Fernando dans les années 1970, où Hoffman joue un lycéen qui doit faire face à la pression et à la célébrité qui accompagnent le fait d’être un enfant acteur célèbre, confronté à des dilemmes typiques de son âge en tant que premier amour. et devoir sortir de sa zone de confort.

Au rythme de « Life on Mars » de David Bowie, plutôt que de nous raconter un synopsis de l’histoire, cet avant-première nous plonge dans l’atmosphère construite par Anderson dans ce qui semble être un drame « de passage à l’âge adulte » dans lequel nous peut apprécier des performances supplémentaires de Bradley Cooper, Ban Stiller, Sean Penn, John C. Reilly, Tom Waits et Maya Rudolph.

La présence d’Alana Haim dans le film remonte à Anderson ayant réalisé quelques vidéos de son groupe dans le passé. Le père de Cooper a collaboré avec le réalisateur de son vivant sur des films tels que « Boogie Nights » et « Punch-Drunk Love », il est donc possible que les deux se connaissaient déjà avant la production.

Parmi certains des détails révélés dans la bande-annonce, il ressort que Bradley Cooper incarnera Jon Peters, une personnalité qui a commencé sa carrière à Hollywood en tant que styliste de Barbra Straisand pour devenir l’un des producteurs les plus importants (et controversés, pour ainsi dire). dans l’industrie cinématographique, travaillant sur des productions telles que « An American Werewolf in London » ou « Batman » de Tim Burton.