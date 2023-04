Pixie Curtis, une fille de 11 ans, a gagné plus de 21 millions de dollars avec son entreprise

Les médias sociaux sont un outil puissant, à tel point qu’ils ont transformé une adolescente australienne en un magnat des affaires multimillionnaire à un âge où la plupart d’entre nous regardaient encore des dessins animés. À seulement 11 ans, elle est essentiellement prête pour la vie, mais certains se demandent si cela convient à un enfant si jeune.

L’influenceuse millionnaire Pixie Curtis, âgée de 11 ans, a gagné plus de 21 millions de dollars en vendant des jouets et des accessoires pour cheveux.

Elle est à la fois une « femme d’affaires et une femme d’affaires », comme Nicki Minaj l’a dit un jour, et son succès fulgurant a gagné ses légions de fans en ligne. Avec son petit frère, Hunter, elle profite du genre de vie de haut vol dont la plupart d’entre nous ne pouvons que rêver, de la jet-set aux vacances tropicales et de l’accompagnement de sa mère, la publiciste et femme d’affaires australienne Roxy Jacenko, 43 ans, à des événements sur le tapis rouge.

La mère de Pixie Curtis a déclaré qu’elle serait en mesure de « prendre sa retraite » à l’âge de 15 ans après avoir gagné autant d’argent en vendant des nœuds pour les cheveux, du mastic pour jouets et des fidget spinners.

Curtis a tiré parti de sa renommée et de celle de sa mère – sans parler de l’infamie de son père investisseur et agent de change Bitcoin, Oliver Curtis, qui a été envoyé en prison pour délit d’initié en 2016 – pour lancer plusieurs de ses propres gammes de produits.

Ses parents l’ont aidée à démarrer une entreprise de fidget spinner pendant la pandémie, qui rapporterait 130 000 € par mois à la petite fille, ce qui suffit à lui seul à faire d’elle une millionnaire de 11 ans à plusieurs reprises.

Mais Curtis a également une gamme d’accessoires pour cheveux très populaire pour les filles appelée Pixie’s Bows qui est présentée dans la plus grande chaîne de grands magasins d’Australie, Myer, et elle s’est étendue plus loin dans le secteur des jouets avec des gammes de mastic et de slime pour enfants.

Et ici, nous pensions que les stands de limonade de notre enfance et les biscuits Girl Scout étaient une sorte de réussite !

Pixie Curtis documente régulièrement le style de vie haut de gamme que son statut de millionnaire de 11 ans offre sur son Instagram.

Tout comme sa maman glamour, Curtis aime passer une bonne journée de shopping et partage régulièrement ses courses dans des vidéos sur Instagram. Plus récemment, elle a partagé son butin de sa « boutique du dimanche » qui comprend des cosmétiques, des vêtements et des produits de soin haut de gamme.

Curtis s’est filmée en train de tirer plusieurs articles de divers sacs à provisions, y compris un paquet de gloss repulpant Too Faced « lip injection » et un bâton bronzant de la société de cosmétiques Mecca Max. Elle a également montré une bouteille de parfum Sol de Janeiro et deux bougies de la marque de luxe Byredo, qui coûtent 94 € chacune.

Mais l’article le plus précieux qu’elle a acheté dans sa « boutique du dimanche » était une paire de bottes de la marque australienne emblématique Ugg qui coûte 140 € – et dont elle sortira bien sûr en six mois.

Curtis a suscité des réactions en ligne de la part de personnes qui disent qu’elle est trop jeune pour son style de vie et que sa mère devrait la laisser être une enfant.

« Pourquoi un enfant de 11 ans a-t-il besoin d’une ‘injection de lèvres plus pulpeuses ?' », a demandé un utilisateur d’Instagram. « Cette fille va avoir besoin de beaucoup de thérapie quand elle sera plus grande. » Une autre Jacenko a subtilement ombragé d’avoir permis à sa fille d’acheter des cosmétiques spécialement conçus pour « corriger » son apparence à un si jeune âge. « Je ne sais pas pourquoi vous ou la personne qui vous a conduit au magasin ressentez le besoin de couvrir votre charmant visage avec du maquillage. »

D’autres ont mis Curtis au défi de faire plus avec sa richesse que de simplement faire du shopping.

« J’ai une excellente idée », a écrit un utilisateur. « Conduisez jusqu’à l’hôpital pour enfants de votre quartier à Randwick et passez la journée avec des enfants moins fortunés. » L’Instagrammeur a ensuite exhorté Curtis à « apprécier ce que vous avez ».

Le shopping de Curtis n’est pas la première fois qu’elle suscite l’indignation. En 2022, son somptueux anniversaire de 40 000 € a suscité tellement de réactions négatives que Jacenko est allée à l’émission matinale australienne « Today » pour défendre la bash.

« Tout le monde va avoir une opinion », a déclaré Jacenko aux animateurs de « Today ». « La réalité est … nous sommes ici pour une courte période, et je veux m’assurer que mes enfants ont les meilleures opportunités possibles, et si nous pouvons nous permettre de le faire tout en étant également charitable … Je pense qu’il y a Aucun problème avec cela. »

Une personne sur Instagram a défendu Curtis pour des motifs similaires. « J’ai du mal à comprendre pourquoi les femmes adultes font des commentaires négatifs sur le message d’une jeune fille », a écrit un utilisateur. « C’est une jeune fille qui trouve son chemin dans ce grand monde difficile, porter des jugements ne fait de bien à personne. »

Espérons que Curtis ait de la place pour être juste un enfant entre deux être un magnat des affaires multimillionnaire. C’est sa mère qui l’a dit le mieux : nous ne sommes ici que pour une courte période.

John Sundholm est un écrivain de nouvelles et de divertissement qui couvre la culture pop, la justice sociale et les sujets d’intérêt humain.