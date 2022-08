Pixel Watch : c’est à quel point elle est chère par rapport à la Galaxy et à l’Apple Watch

Il y a une forte probabilité que Google lance sa Pixel Watch plus tard cette année. Une nouvelle fuite révèle désormais le prix possible de la variante LTE de la smartwatch. Celui-ci se situe entre celui de la Galaxy Watch 5 et celui de l’Apple Watch Series 7.

Comme le rapporte 9to5Google, une source fiable aurait révélé le prix de la Pixel Watch de Google. La variante smartwatch avec prise en charge LTE devrait coûter 399 dollars américains aux États-Unis. Le prix du modèle, qui ne supporte que le Bluetooth et le WiFi, n’est pas encore connu. Si les informations sont correctes, Google prévoit de tarifer sa Pixel Watch entre la Galaxy Watch 5 et l’Apple Watch Series 7.

La Galaxy Watch 5 avec prise en charge LTE commence à 329 € aux États-Unis et l’Apple Watch Series 7 avec connectivité cellulaire commence à 499 €.

La concurrence pour la Pixel Watch est forte

Si la Pixel Watch apparaît effectivement au dit prix, Google devrait avoir du fil à retordre face à la concurrence de Samsung et Apple. La Pixel Watch avec LTE serait moins chère que la smartwatch actuelle d’Apple avec LTE, mais les propriétaires d’iPhone resteront de toute façon dans le cosmos Apple. Et si les fans d’Apple peuvent se passer de LTE, ils paient également 399 € pour la Watch Series 7 avec uniquement Bluetooth et WLAN.

Le véritable concurrent est le Galaxy Watch 5. Google serait perdant ici, du moins en termes de prix. Si vous voulez vraiment une smartwatch actuelle avec prise en charge LTE, vous opterez probablement pour le modèle Samsung si le prix est le principal argument. La Pixel Watch devrait proposer des fonctionnalités exclusives pour surpasser Samsung.

La Pixel Watch est censée offrir ça

La Pixel Watch aura probablement un design rond avec un verre incurvé. La smartwatch aurait une largeur de 40 millimètres et une épaisseur de 14 millimètres. Sur la droite se trouve une couronne qui peut être utilisée pour contrôler la Pixel Watch. L’Exynos 9110 de Samsung sera probablement utilisé comme processeur. La RAM de la smartwatch Google serait de 1,5 Go, la mémoire interne serait de 32 Go. Les deux tailles de mémoire sont relativement élevées dans le segment des montres connectées – un argument pour la Pixel Watch ?

La batterie de la montre intelligente doit avoir une capacité de 300 mAh. Les autres caractéristiques de la Pixel Watch sont le GPS intégré, le NFC, divers capteurs pour le suivi de la santé et la résistance à l’eau jusqu’à une profondeur de 50 mètres. Wear OS 3 sera probablement utilisé comme système d’exploitation.