Pixel Buds Pro : les nouveaux écouteurs de Google lancent la suppression active du bruit et "audio spatialisé"

Google répond directement aux AirPods Pro d’Apple avec ses meilleurs véritables écouteurs sans fil, avec ANC, Bluetooth multipoint, beaucoup d’IA et une longue durée de vie de la batterie.

Que vous ayez ou non créé Google meilleurs écouteurs pour les utilisateurs de la plate-forme Android Nous le confirmerons lorsque nous pourrons analyser ces nouveaux Pixel Buds Proqui ont finalement été présentés en société et par surprise lors d’une Google I/O 2022 plus divertissante que prévu.

Sans surprise, le nouveau écouteurs vrai sans fil du géant de Mountain View sera le premier réalisé par Google qu’ils nous offrent suppression active du bruit en conservant les options exclusives des Pixel Buds telles que la traduction simultanée, et aussi cette fois en ajoutant des options plus commerciales et attractives telles que « son spatialisé » qui répond directement à Apple et à vos AirPods Pro et un Batterie longue durée.

Nous l’avons déjà évoqué et nous le réaffirmons, car en réalité ces Pixel Buds Pro sont effectivement des écouteurs. spécialement conçu pour rivaliser avec les AirPods Pro d’Applebien que dans son cas en restant avec l’ADN de Google à la fois dans la conception et dans les finitions, nous présentant un Mallette de charge et de transport identique et mêmes marques d’identification des précédents Pixel Buds.

Ils seront disponibles dans noir, bleu, vert ou rougetoujours avec des touches de couleur contrastante, et sera vendu avec le Pixel 6a à partir du 21 juillet prochain sur les principaux marchés où opère Google, à un prix de 199 dollars qui devrait se traduire par 199 euros en Europe.

C’est comme ca « le meilleur matériel audio mobile conçu par Google »selon Rick Osterloh

Quant aux spécifications, il a fallu que Google explore enfin la suppression active du bruitdonc ces Pixel Buds Pro offriront la fonctionnalité tant attendue avec un nouveau mode de transparence, une connectivité Bluetooth multipoint et Résistance à l’eau certifiée IPx4.

Comparés aux Buds déjà bien connus de Google, ceux-ci semblent conçu pour mieux s’adapter à nos oreilles et placer plus profondément pour nous isoler de l’extérieur, bien que de Mountain View, ils affirment avoir travaillé dur pour y parvenir un facteur de forme aussi confortable que possible. En fait, c’est que les écouteurs intègrent des capteurs qui mesurer la pression à l’intérieur du conduit auditif et peut la soulager activement pour rester à l’aise.

Ils ne sont pas les premiers à pouvoir ventiler le conduit auditif, d’autres casques haut de gamme le font activement mais sans mesurer la pression, de temps en temps. Dans celui de mesurer la pression ils seront des pionniers.

Google précise en outre que ses algorithmes « Sceau silencieux » peut s’adapter à nos oreilles pour maximiser la quantité de bruit qui est annulée, tandis que la fonctionnalité AI et _ »Volume EQ » permettra de le volume continue de s’ajuster automatiquement selon notre environnement dans ce nouveau modèle.

Rick Osterloh a déclaré lors de l’événement central de Google I/O 2022 que les Pixel Buds Pro représentent le meilleur matériel audio mobile jamais conçu dans les laboratoires Googleavec un processeur à six cœurs et des algorithmes qui s’exécutent directement sur les écouteurs eux-mêmes.

La fonctionnalité est complétée par le Connectivité multipoint Bluetooth et possibilité de basculer automatiquement entre nos appareils Android le plus proche et le plus utilisé, le tout sans que nous ayons besoin d’ouvrir un menu ou d’appuyer sur un bouton des appareils, ce qu’Apple et Samsung implémentent également avec un fonctionnement erratique et parfois imprévisible. Il faudra essayer…!

Enfin, il reste à souligner à nouveau la mode de transparence qui permettra au bruit ambiant d’entrerainsi que la présence du Sorcier rien qu’en lui disant ‘OK Google’ et une autonomie que, sans offrir de données spécifiques, Google chiffre dans le 11 heures ou jusqu’à 7 heures avec suppression active du bruit activée sans confirmer qu’ils ont compté l’autonomie du boîtier ou seulement celle des écouteurs.

