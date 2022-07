Pixel 7 & Pixel Foldable : voilà à quel point les appareils photo sont puissants

Un développeur a réussi à extraire des détails sur les caméras du Pixel 7 et du Pixel Foldable à partir du code Google. Apparemment, le Pixel 7 aura les mêmes caméras que le Pixel 6, la seule différence sera probablement la caméra selfie. Par hasard, le développeur a également découvert un smartphone Google jusque-là inconnu dans le code.

Le développeur Kuba Wojciechowski a posté fil plus long sur twitter, dans lequel il partage ses découvertes sur les appareils photo des smartphones de Google. Wojciechowski a d’abord expliqué que Google avait masqué les noms des capteurs dans le code pour éviter les fuites. Cependant, le code contient également les identifiants des capteurs, avec lesquels Wojciechowski a pu attribuer les capteurs de manière détournée.

Pixel 7 : De nombreuses similitudes avec le Pixel 6

Selon Wojciechowski, le Pixel 7 et le Pixel 7 Pro utilisent les mêmes capteurs principaux et ultra-larges que le Pixel 6. Il s’agit d’un Isocell GN1 avec une résolution de 50 mégapixels et d’un IMX381 avec une résolution de 12 mégapixels.

En revanche, il y a une innovation avec le Pixel 7 Pro. Ici, Google est censé troquer le capteur Sony IMX586 du téléobjectif pour le capteur GM1 de Samsung. À première vue, c’est une décision étrange, explique Wojciechowski, puisque les deux capteurs offrent des performances similaires. Cependant, le développeur soupçonne que l’utilisation de plusieurs capteurs du même fabricant (Samsung) pourrait conduire à de meilleurs résultats de traitement d’image.

Autre innovation du Pixel 7 et du Pixel 7 Pro : un appareil photo selfie de 11 mégapixels est désormais utilisé à l’avant – également de Samsung. Avec le prédécesseur, seul le Pixel 6 Pro dispose de 11 mégapixels, le Pixel 6 doit se contenter de 8 mégapixels.

Ces caméras sont dans le Pixel Foldable

Wojciechowski a pu découvrir les informations suivantes sur l’appareil photo dans le code du prochain Pixel Foldable. Le capteur principal devrait également être le capteur GN1 avec 50 mégapixels. On dit également à bord un capteur IMX363 de 12 mégapixels, un capteur IMX368 de 12 mégapixels et un capteur selfie IMX355 de 8 mégapixels. Il est actuellement encore difficile de savoir si les deux écrans auront une caméra selfie.

Un autre Pixel 7 haut de gamme à venir ?

Étonnamment, Wojciechowski a également découvert des capteurs de caméra pour un appareil nommé Lynx. Qu’il s’agisse d’une autre variante haut de gamme du Pixel 7 ou simplement d’un appareil de test interne pour une configuration de caméra spécifique est incertain.

Le smartphone Lynx devrait également utiliser un capteur Isocell GN1 pour l’appareil photo principal. Le deuxième capteur est un IMX787 avec 64 mégapixels. On ne sait pas dans quel but le capteur est utilisé, mais Wojciechowski soupçonne qu’il pourrait être utilisé avec le téléobjectif. Le capteur selfie est un IMX712 avec une résolution de 13 mégapixels.