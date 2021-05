Pixel 6: sera-t-il aussi puissant que le Galaxy S21? ⊂ · ⊃ 45secondes.fr.de

Le Samsung Galaxy S21 est l’un des smartphones les plus rapides cette année à ce jour. Le Google Pixel 6 devrait pouvoir suivre le rythme en termes de performances, au moins dans un domaine important.

Avec le Pixel 5, Google a lancé un produit phare sans performances phares en 2020. Parce qu’au lieu d’un chipset haut de gamme, seul un SoC de milieu de gamme est utilisé ici. Les performances graphiques en particulier ont souffert de cette étape, ce qui signifie que l’appareil était clairement en retard par rapport aux performances d’autres produits phares dans les jeux. Avec le Pixel 6, Google ne veut plus commettre cette erreur et s’appuie sur un GPU de haut niveau.

Propre chipset avec des performances graphiques haut de gamme

Les collègues de XDA ont déniché ces informations. Un développeur a nommé le « P21 » dans un commentaire, avec lequel le Pixel 6 (P.ixel 2021) est destiné. Dans le code fourni, le GPU intégré se révèle comme Mali-G78. Cette puce se trouve également dans le Samsung Galaxy S21 et garantit des performances de jeu de premier ordre. Cependant, il n’est toujours pas possible de faire des déclarations précises sur les performances, car d’autres facteurs tels que la vitesse du processeur et de la RAM jouent également un rôle pour les jeux.

Selon des rumeurs, Google travaille actuellement sur son propre chipset pour le Pixel 6, nommé « Whitechapel ». Cela pourrait être mieux optimisé pour les logiciels de Google et offrir ainsi une amélioration des performances. Avec ses chipsets de la série A, Apple a toujours atteint un niveau de performance étonnamment élevé. Dans le cosmos Android, il existe également deux sociétés, Huawei et Samsung, qui produisent leur propre série de puces.

Le pixel gamer

Samsung produirait la puce «Whitechapel» pour Google, donc utiliser un GPU bien connu n’est pas une grande surprise. Une puce de la série Exynos devrait servir de base, éventuellement l’Exynos 2100 du Galaxy S21. Le Pixel 6 devrait plaire aux joueurs beaucoup plus que son prédécesseur quelque peu sous-performant.

Même si vous appréciez un look spécial, le Pixel 6 pourrait valoir le coup d’œil. Parce que les conceptions divulguées montrent que Google prend une direction complètement nouvelle ici. La meilleure chose à faire est de vous en faire une idée par vous-même.









