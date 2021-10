Pixel 6 : les premières affiches apparaissent aux États-Unis

Aux USA, on peut admirer les Pixel 6 et Pixel 6 Pro sur les premières affiches publicitaires. De plus, le fabricant présente déjà les smartphones dans une vitrine du Google Store interne à New York. Pendant ce temps, certains doutes ont été émis sur les performances de la puce tenseur de Google.

Le dos des smartphones et l’affichage avec l’écran d’accueil Android 12 sont visibles sur les affiches. Le nouveau design « Material You » joue un rôle majeur, il peut être adapté aux goûts individuels des utilisateurs. David Urbanke a posté quelques photos des affiches sur le service de messages courts. C’est aussi le photographe qui a shooté les smartphones pour la campagne d’affichage publicitaire.

Début du marché probablement en octobre

Les affiches peuvent être admirées à New York, Los Angeles et San Francisco. De plus, Google présente les nouveaux smartphones dans les vitrines du Google Store à New York. Certains utilisateurs de Reddit ont publié des photos des appareils, comme 9to5Google écrit. Tout cela suggère que le lancement sur le marché aura vraiment lieu bientôt, probablement en octobre.

La puce Google n’est probablement pas si puissante

En plus du design inhabituel, la puce tenseur de Google est une caractéristique spéciale des nouveaux téléphones Pixel. Selon les dernières fuites de référence via XDA Developers, il utilise une combinaison de deux puissants cœurs Cortex-X1 et de deux anciens cœurs Cortex-A76 ainsi que quatre cœurs Cortex-A55 à économie d’énergie. Un du développeur en chef du développeur XDA, Mishaal Rahman Twitter Le benchmark partagé révèle que le Pixel 6 Pro ne calcule probablement pas aussi vite que l’Asus ZenFone 8 avec le Snapdragon 888. Cependant, la puce Google devrait permettre un traitement d’image particulièrement poussé pour les photos, cela reste à voir.

Les premiers tests en octobre révéleront ce qui est vrai des rumeurs.